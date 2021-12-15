Chelsea x Everton: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Premier League

Buscando se aproximar novamente da liderança da Premier League, o Chelsea recebe o Everton nesta quinta-feira, às 16h45 (horário de Brasília). A equipe de Thomas Tuchel vem de vitória apertada sobre o Leeds após um momento conturbado no torneio e espera retomar a consistência.BRIGA ABERTA- Neste momento, o Manchester City vive um grande momento e mostra sua qualidade. Há anos eles mostram consistência e sabem o que é preciso para estar na briga por título, assim como o Liverpool. Temos que nos achar e não conceder gols aos adversários. Isso é crucial para ganhar jogos de futebol de forma consecutiva - disse Thomas Tuchel.
> Veja a tabela da Premier League
ADVERSÁRIO ABATIDOEmbora o Everton tenha grande história na Inglaterra, o clube não vive uma boa temporada. Embora tenha vencido o Arsenal há duas rodadas, o time de Rafa Benítez perdeu quatro dos últimos cinco jogos e ocupa apenas a 14ª posição.
FICHA TÉCNICA:Chelsea x Everton
Data e horário: 16/12/2021, às 16h45 (de Brasília)Local: Stamford Bridge, em Londres (ING)Onde assistir: Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:CHELSEA (Técnico: Thomas Tuchel)Mendy; Azpilicueta, Rudiger e Christensen; James, Jorginho, Loftus-Cheek e Alonso; Mount e Pulisic; Lukaku
Desfalques: Ben Chilwell (machucado). Mateo Kovacic (Covid-19)
EVERTON (Técnico: Rafa Benítez)Pickford; Coleman, Holgate, Keane e Godfrey; Townsend, Doucoure, Allan e Gordon; Gray; Rondon
Desfalques: Richarlison, Dominic Calvert-Lewin, Tom Davies e Yerry Mina (machucados)