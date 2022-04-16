Chelsea x Crystal Palace: onde assistir, horário e escalações do jogo da Copa da Inglaterra

A bola vai rolar para a segunda semifinal da Copa da Inglaterra. Neste domingo, Chelsea e Crystal Palace fazem um clássico londrino para definir quem será finalista do torneio mais antigo da história do futebol. O jogo acontece no Estádio de Wembley, às 12h30 (de Brasília).CHELSEADepois de cair na Champions League, os Blues agora viram a chave para outra competição eliminatória e tentam o título que escapou no ano passado, quando perdeu para o Leicester na final. Nesta temporada, a equipe de Thomas Tuchel eliminou o Middlesbrough nas quartas de final.