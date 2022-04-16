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Chelsea x Crystal Palace: onde assistir, horário e escalações do jogo da Copa da Inglaterra

Equipes se enfrentam neste domingo em um clássico londrino que vale vaga na final da competição mais antiga do futebol. Quem vencer irá encarar o Liverpool na decisão...
LanceNet

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Publicado em 

16 abr 2022 às 16:45

Publicado em 16 de Abril de 2022 às 16:45

A bola vai rolar para a segunda semifinal da Copa da Inglaterra. Neste domingo, Chelsea e Crystal Palace fazem um clássico londrino para definir quem será finalista do torneio mais antigo da história do futebol. O jogo acontece no Estádio de Wembley, às 12h30 (de Brasília).CHELSEADepois de cair na Champions League, os Blues agora viram a chave para outra competição eliminatória e tentam o título que escapou no ano passado, quando perdeu para o Leicester na final. Nesta temporada, a equipe de Thomas Tuchel eliminou o Middlesbrough nas quartas de final.
+ Veja a tabela e os jogos do Campeonato Inglês
CRYSTAL PALACEO Crystal Palace, que é gerido pelo empresário John Textor, dono da SAF do Botafogo, tenta conquistar seu primeiro título na história da Copa da Inglaterra. Com dois vices (1990 e 2016), as Águias eliminaram o Everton na fase anterior.
+ Fernandinho vai voltar ao Brasil: veja por onde andam os jogadores da Copa de 2014FICHA TÉCNICA
Chelsea x Crystal PalaceFA Cup - Copa da InglaterraSemifinal​Data e horário: 17/04/2022, às 12h30 (de Brasília)Local: Estádio de Wembley, em Londres (ING)Árbitro: Anthony TaylorAssistentes: Gary Beswick e Adam NunnTransmissão: ESPN e Star+
PROVÁVEIS TIMES
CHELSEA (Técnico: Thomas Tuchel)Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva e Rüdiger; Reece James, Kovacic, Kanté e Marcos Alonso; Mason Mount, Timo Werner e Kai Havertz.
CRYSTAL PALACE (Técnico: Patrick Vieira)Guaita; Clyne, Andersen, Guéhi e Mitchell; McArthur, Kouyate e Schlupp; Ayew, Mateta e Zaha.
Crédito: ChelseaeCrystalPalacedisputamasegundavagadafinaldaCopadaInglaterra(Foto:GLYNKIRK/AFP

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