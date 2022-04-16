Chelsea x Crystal Palace: onde assistir, horário e escalações do jogo da Copa da Inglaterra

A bola vai rolar para a segunda semifinal da Copa da Inglaterra. Neste domingo, Chelsea e Crystal Palace fazem um clássico londrino para definir quem será finalista do torneio mais antigo da história do futebol. O jogo acontece no Estádio de Wembley, às 12h30 (de Brasília).CHELSEADepois de cair na Champions League, os Blues agora viram a chave para outra competição eliminatória e tentam o título que escapou no ano passado, quando perdeu para o Leicester na final. Nesta temporada, a equipe de Thomas Tuchel eliminou o Middlesbrough nas quartas de final.
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CRYSTAL PALACEO Crystal Palace, que é gerido pelo empresário John Textor, dono da SAF do Botafogo, tenta conquistar seu primeiro título na história da Copa da Inglaterra. Com dois vices (1990 e 2016), as Águias eliminaram o Everton na fase anterior.
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Chelsea x Crystal PalaceFA Cup - Copa da InglaterraSemifinalData e horário: 17/04/2022, às 12h30 (de Brasília)Local: Estádio de Wembley, em Londres (ING)Árbitro: Anthony TaylorAssistentes: Gary Beswick e Adam NunnTransmissão: ESPN e Star+
PROVÁVEIS TIMES
CHELSEA (Técnico: Thomas Tuchel)Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva e Rüdiger; Reece James, Kovacic, Kanté e Marcos Alonso; Mason Mount, Timo Werner e Kai Havertz.
CRYSTAL PALACE (Técnico: Patrick Vieira)Guaita; Clyne, Andersen, Guéhi e Mitchell; McArthur, Kouyate e Schlupp; Ayew, Mateta e Zaha.