Chelsea x Chesterfield: onde assistir, horário e escalações do jogo da Copa da Inglaterra

Neste sábado, Chelsea e Chesterfield se enfrentam pela terceira rodada da Copa da Inglaterra. A classificação será decidida em jogo único e, em caso de empate, uma nova partida com mando de campo revertido será realizada. O confronto acontece no Stamford Bridge às 14h30.Os Blues vem de uma ótima fase e conseguiram um grande resultado na última partida, quando venceram o Tottenham pela semifinal da Copa da Liga Inglesa. O Chelsea é uma equipe bem superior no papel e pode vir com um time misto para poupar seus jogadores.
- Vamos com uma escalação forte e mostrar todo o respeito à equipe e ao clube do Chesterfield. É a Copa da Inglaterra e se quisermos ir para a próxima eliminatória, temos de vencer este jogo. Nada mais - disse Thomas Tuchel.FICHA TÉCNICA
Chelsea x ChesterfieldCopa da Inglaterra - Terceira rodada
Data e horário: 08/01/2022, às 14h30Local: Stamford Bridge, em Londres (ING)Onde assistir: ESPN Brasil e Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
CHELSEA (Técnico: Thomas Tuchel)Kepa; Marcos Alonso, Sarr, Rudiger e Azpilicueta; Jorginho, Saúl e Mason Mount; Ziyech, Havertz e Lukaku.
CHESTERFIELD (Técnico: James Rowe) Loach; Gunning, Miller, Williams e Khan; Weston, Oyeleke e Whittle; King, Tshimanga e Mandeville.