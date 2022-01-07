Chelsea x Chesterfield: onde assistir, horário e escalações do jogo da Copa da Inglaterra

Os Blues estreiam na competição neste sábado na terceira rodada em jogo único pela classificação à próxima fase
LanceNet

07 jan 2022 às 17:17

Publicado em 07 de Janeiro de 2022 às 17:17

Neste sábado, Chelsea e Chesterfield se enfrentam pela terceira rodada da Copa da Inglaterra. A classificação será decidida em jogo único e, em caso de empate, uma nova partida com mando de campo revertido será realizada. O confronto acontece no Stamford Bridge às 14h30.Os Blues vem de uma ótima fase e conseguiram um grande resultado na última partida, quando venceram o Tottenham pela semifinal da Copa da Liga Inglesa. O Chelsea é uma equipe bem superior no papel e pode vir com um time misto para poupar seus jogadores.
> Sem Neymar, Fifa divulga os três finalistas do The Best
- Vamos com uma escalação forte e mostrar todo o respeito à equipe e ao clube do Chesterfield. É a Copa da Inglaterra e se quisermos ir para a próxima eliminatória, temos de vencer este jogo. Nada mais - disse Thomas Tuchel.FICHA TÉCNICA
Chelsea x ChesterfieldCopa da Inglaterra - Terceira rodada
Data e horário: 08/01/2022, às 14h30Local: Stamford Bridge, em Londres (ING)Onde assistir: ESPN Brasil e Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
CHELSEA (Técnico: Thomas Tuchel)Kepa; Marcos Alonso, Sarr, Rudiger e Azpilicueta; Jorginho, Saúl e Mason Mount; Ziyech, Havertz e Lukaku.
CHESTERFIELD (Técnico: James Rowe) Loach; Gunning, Miller, Williams e Khan; Weston, Oyeleke e Whittle; King, Tshimanga e Mandeville.
Este vídeo pode te interessar

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

