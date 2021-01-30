Chelsea x Burnley: saiba onde assistir e as prováveis escalações

O Chelsea recebe o Burnley pela Premier League neste domingo, às 9h (horário de Brasília), e busca se recuperar na tabela de classificação após uma sequência recente de resultados ruins. Já os visitantes vivem um bom momento no Campeonato Inglês após duas vitórias consecutivas e sonham em conquistar pontos apesar da dificuldade que irão encontrar no duelo.Tuchel e Werner
- Ele se importa muito e mostra que tem muito caráter. Ele não está feliz consigo mesmo e como as coisas têm acontecido ultimamente. Agora, é importante que ele reconstrua a confiança, o sorriso no rosto e pare de duvidar. O meu trabalho é ajudá-lo e achar a posição para ele mostrar suas qualidades - disse Tuchel sobre seu principal atacante.
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Decepção
A temporada dos Blues é decepcionante e os torcedores esperam uma nova fase sob comando do treinador alemão. Com Lampard, Werner marcou apenas quatro gols apesar do grande esforço financeiro para contratá-lo junto ao RB Leipzig. O clube ocupa apenas a 8ª colocação, mas é favorito contra o Burnley, que briga para escapar do rebaixamento e tem o segundo pior ataque da Premier League (13 gols marcados).
FICHA TÉCNICA:Chelsea x Burnley
Data e horário: 31/1/2021, às 9h (de Brasília)Local: Stamford Bridge, em Londres (ING)Onde assistir: ESPN Brasil
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:CHELSEA (Técnico: Thomas Tuchel)Mendy; Azpilicueta, Silva, Rudiger e Chilwell; Jorginho, Kante e Mount; Hudson-Odoi, Abraham e Pulisic.
Desfalques: Kanté (Machucado).
BURNLEY (Técnico: Sean Dyche)Pope; Lowton, Tarkowski, Mee e Pieters; Brady, Westwood, Cork e McNeil; Wood e Rodriguez.
Desfalques: Taylor (machucado).