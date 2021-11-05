Chelsea x Burnley: onde assistir, horário e escalações do confronto da Premier League

Confronto válido pela Premier League ocorre às 12h (de Brasília) deste sábado, e pode aumentar a vantagem do Chelsea na liderança...
LanceNet

Publicado em 05 de Novembro de 2021 às 19:51

Crédito: IAN KINGTON / AFP
Neste sábado, o Chelsea recebe o Burnley no Stamford Bridge, em Londres, pela 11ª rodada da Premier League. O confronto terá início às 12h (de Brasília), e é fundamental para os Blues, que podem aumentar a distância para o Liverpool na liderança.Veja a tabela do Inglês
O Chelsea é o líder isolado da Premier League, com 25 pontos somados em dez partidas. A equipe londrina pode aumentar a sua distância para o Liverpool, segundo colocado, com uma vitória neste sábado contra um time na zona de rebaixamento.
A situação do Burnley nesta Premier League não é confortável, e a equipe ocupa a 18ª colocação, chegando na zona de rebaixamento com os seus sete pontos em dez jogos. A vitória contra o líder, apesar de difícil, é essencial para o time.FICHA TÉCNICACHELSEA x BURNLEY - Premier League
Data e horário: 06/11/2021, às 12h (de Brasília)Local: Stamford Bridge, em Londres (ING)Árbitro: Andre MarrinerAssistentes: Simon Long e Scott LedgerOnde assistir: ESPN Brasil e Star+
CHELSEA (Treinador: Thomas Tuchel)Mendy; Azpilicueta, Christensen e Rudiger; Reece James, Kanté, Jorginho e Chilwell; Pulisic, Ziyech e Havertz.
Desfalques: Kovacic, Werner e Lukaku (lesionados).
BURNLEY (Treinador: Sean Dyche)Pope; Lowton, Tarkowski, Mee e Taylor; Brownhill, Westwood, Cork e McNeil; Cornet e Wood.
Desfalques: Dale Stephens (lesionado)

