Chelsea x Aston Villa: onde assistir, horário e escalações do jogo da Premier League

Neste sábado, o Chelsea vai enfrentar o Aston Villa em partida válida pela quarta rodada da Premier League. Os Blues vão em busca de mais uma vitória no campeonato para manter a invencibilidade, enquanto os Lions buscam vencer fora de casa para avançar na tabela. O confronto, no Stamford Bridge, está marcado para às 13:30h (horário de Brasília).
> Confira a tabela e os jogos da Premier LeagueCHELSEAO Chelsea venceu as duas primeiras partidas e estava com 100% de aproveitamento no campeonato, até empatar por 1 a 1 com o Liverpool. Os Blues vão jogar em casa com o objetivo de vencer mais uma e manter a invencibilidade na competição.
ASTON VILLAO Aston Villa chega bem desfalcado para a partida, mas vai tentar buscar sua segunda vitória no campeonato. Nessas três primeiras rodadas, os Lions conseguiram 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. O Aston Villa vai ter um grande desafio fora de casa contra o Chelsea.FICHA TÉCNICA
Chelsea x Aston VillaPremier League - 4º rodada
Data e horário: 11/09/2021, às 13:30hLocal: Stamford Bridge, em Londres (ING)Árbitro: Stuart AttwellOnde assistir: ESPN Brasil
PROVÁVEIS TIMES
CHELSEA (Técnico: Thomas Tuchel)Mendy; Rüdiger, Chalobah e Christensen; Azpilicueta, Jorginho, Kovacic e Marcos Alonso; Mount e Ziyech; Lukaku.
Desfalques: Kanté e Pulisic (lesionados); Reece James (suspenso).
ASTON VILLA (Técnico: Dean Smith)Steer; Cash, Mings, Tuanzebe e Targett; Ashley Young, Douglas Luiz, McGinn e El Ghazi; Danny Ings e Wesley.
Desfalques: Bailey, Buendia, Davis, Ramsey, Sanson, Trezeguet, Konsa e Traoré (lesionados); Emiliano Martínez (serviço internacional).