Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Chelsea x Aston Villa: onde assistir, horário e escalações do jogo da Premier League
futebol

Chelsea x Aston Villa: onde assistir, horário e escalações do jogo da Premier League

Os blues procuram manter a invencibilidade enquanto os Lions buscam a segunda vitória no campeonato...

Publicado em 10 de Setembro de 2021 às 17:32

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 set 2021 às 17:32
Crédito: GLYN KIRK / AFP
Neste sábado, o Chelsea vai enfrentar o Aston Villa em partida válida pela quarta rodada da Premier League. Os Blues vão em busca de mais uma vitória no campeonato para manter a invencibilidade, enquanto os Lions buscam vencer fora de casa para avançar na tabela. O confronto, no Stamford Bridge, está marcado para às 13:30h (horário de Brasília).
> Confira a tabela e os jogos da Premier LeagueCHELSEAO Chelsea venceu as duas primeiras partidas e estava com 100% de aproveitamento no campeonato, até empatar por 1 a 1 com o Liverpool. Os Blues vão jogar em casa com o objetivo de vencer mais uma e manter a invencibilidade na competição.
+ Com a volta de Cristiano Ronaldo, United busca encerrar seca e voltar ao protagonismo na Europa
ASTON VILLAO Aston Villa chega bem desfalcado para a partida, mas vai tentar buscar sua segunda vitória no campeonato. Nessas três primeiras rodadas, os Lions conseguiram 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. O Aston Villa vai ter um grande desafio fora de casa contra o Chelsea.FICHA TÉCNICA
Chelsea x Aston VillaPremier League - 4º rodada
Data e horário: 11/09/2021, às 13:30hLocal: Stamford Bridge, em Londres (ING)Árbitro: Stuart AttwellOnde assistir: ESPN Brasil
PROVÁVEIS TIMES
CHELSEA (Técnico: Thomas Tuchel)Mendy; Rüdiger, Chalobah e Christensen; Azpilicueta, Jorginho, Kovacic e Marcos Alonso; Mount e Ziyech; Lukaku.
Desfalques: Kanté e Pulisic (lesionados); Reece James (suspenso).
ASTON VILLA (Técnico: Dean Smith)Steer; Cash, Mings, Tuanzebe e Targett; Ashley Young, Douglas Luiz, McGinn e El Ghazi; Danny Ings e Wesley.
Desfalques: Bailey, Buendia, Davis, Ramsey, Sanson, Trezeguet, Konsa e Traoré (lesionados); Emiliano Martínez (serviço internacional).

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados