Chelsea x Arsenal: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Inglês

A bola vai rolar para mais uma partida do Campeonato Inglês, que está em sua reta decisiva. Nesta quarta-feira, o Chelsea recebe o Arsenal num clássico londrino, em jogo atrasado da 25ª rodada. O duelo acontece no Stamford Bridge, às 15h45 (de Brasília).
CHELSEATerceiro colocado do Inglês, os Blues têm chances reduzidas de título, mas se agarram ainda na matemática. Com 62 pontos conquistados, o time de Thomas Tuchel ainda tem três jogos a menos e pode brigar com Manchester City e Liverpool. Na última rodada, os londrinos venceram o Southampton por 6 a 0.
ARSENALBrigando por uma vaga na próxima edição da Champions League, os Gunners precisam da vitória para empatar na tabela com o Tottenham, último clube do G-4. Com 54 pontos conquistados, a equipe de Mikel Arteta vem de derrota para o Southampton, por 1 a 0.
FICHA TÉCNICA
Chelsea x ArsenalPremier League - Campeonato Inglês25ª RodadaData e horário: 20/04/2022, às 15h45 (de Brasília)Local: Stamford Bridge, em Londres (ING)Árbitro: Jonathan MossAssistentes: Marc Perry e James MainwaringTransmissão: Star+
PROVÁVEIS TIMES
CHELSEA (Técnico: Thomas Tuchel)Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva e Rüdiger; Reece James, Kanté, Jorginho (Loftus-Cheek) e Marcos Alonso; Mason Mount, Timo Werner e Romelu Lukaku.
ARSENAL (Técnico: Mikel Arteta)Ramsdale; Cédric Soares, Ben White, Gabriel Magalhães e Nuno Tavares; Xhaka, Lokonga, Saka, Odegaard e Smith Rowe; Gabriel Martinelli.