Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Chelsea x Arsenal: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Inglês
futebol

Chelsea x Arsenal: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Inglês

Equipes fazem o chamado North West London Derby nesta quarta-feira, na casa dos Blues. Time de Tuchel ainda tem chances de título, enquanto Gunners querem vaga na Champions...

Publicado em 19 de Abril de 2022 às 20:19

LanceNet

A bola vai rolar para mais uma partida do Campeonato Inglês, que está em sua reta decisiva. Nesta quarta-feira, o Chelsea recebe o Arsenal num clássico londrino, em jogo atrasado da 25ª rodada. O duelo acontece no Stamford Bridge, às 15h45 (de Brasília).
CHELSEATerceiro colocado do Inglês, os Blues têm chances reduzidas de título, mas se agarram ainda na matemática. Com 62 pontos conquistados, o time de Thomas Tuchel ainda tem três jogos a menos e pode brigar com Manchester City e Liverpool. Na última rodada, os londrinos venceram o Southampton por 6 a 0.
+ Veja a tabela e os jogos da Premier League
ARSENALBrigando por uma vaga na próxima edição da Champions League, os Gunners precisam da vitória para empatar na tabela com o Tottenham, último clube do G-4. Com 54 pontos conquistados, a equipe de Mikel Arteta vem de derrota para o Southampton, por 1 a 0.
+ Fundo negocia compra do Milan: veja a quem pertencem os clubes da EuropaFICHA TÉCNICA
Chelsea x ArsenalPremier League - Campeonato Inglês25ª Rodada​Data e horário: 20/04/2022, às 15h45 (de Brasília)Local: Stamford Bridge, em Londres (ING)Árbitro: Jonathan MossAssistentes: Marc Perry e James MainwaringTransmissão: Star+
PROVÁVEIS TIMES
CHELSEA (Técnico: Thomas Tuchel)Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva e Rüdiger; Reece James, Kanté, Jorginho (Loftus-Cheek) e Marcos Alonso; Mason Mount, Timo Werner e Romelu Lukaku.
ARSENAL (Técnico: Mikel Arteta)Ramsdale; Cédric Soares, Ben White, Gabriel Magalhães e Nuno Tavares; Xhaka, Lokonga, Saka, Odegaard e Smith Rowe; Gabriel Martinelli.
Crédito: Chelsea e Arsenal fazem jogo atrasado da 25ª rodada do Inglês nesta quarta-feira (Foto: JUSTIN TALLIS/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

arsenal chelsea
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Luiz Felipe Azevedo, capixaba e ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete
Parceiro olímpico, Luiz Felipe lembra da importância de Oscar para o basquete capixaba
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados