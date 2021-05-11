Chelsea x Arsenal: onde assistir e prováveis escalações

Crédito: ANDREW BOYERS / POOL / AFP

Nesta quarta-feira, o Chelsea recebe o Arsenal no Stamford Bridge, em Londres, pela 36ª rodada do Campeonato Inglês. O confronto, que ocorrerá às 16:15h (de Brasília), é vital para a classificação do Chelsea para a final da Champions League.

Veja a tabela do InglêsO Chelsea está na briga por uma vaga na Champions League, e se encontra na quarta colocação da Premier League com 64 pontos somados em 35 partidas. Após vencer o City na última rodada do Inglês, os Blues enfrentam o seu rival de Londres na fase final do torneio.

- Estamos apenas de olho na carga de trabalho dos jogadores e nas estatísticas que temos, que podem estar sobrecarregados em alta velocidade e a partir disso decidiremos quem está em risco de lesão. Todos que não estiverem em risco de lesão estarão disponíveis para o jogo - disse Tuchel, treinador do Chelsea.

No meio da tabela da Premier League com 52 pontos somados em 35 partidas, o Arsenal, que ocupa a nona colocação do campeonato. A equipe londrina está longe de conseguir algo importante, mas ainda busca uma melhora na tabela do Inglês.

- Há tantas coisas a fazer porque já temos muitos jogadores emprestados e muitos jogadores com contratos ainda que precisamos classificar. Vai depender do que acontecer com muitos desses jogadores e do que conseguirmos recrutar para melhorar a equipe, isso vai determinar onde estamos - disse Mikel Arteta, treinador do Arsenal.FICHA TÉCNICACHELSEA x ARSENAL - Campeonato Inglês - 36ª rodada

Data e horário: 12/05/2021, às 16:15h (de Brasília)Local: Stamford Bridge, em Londres (ING)Árbitro: Andre MarrinerAssistentes: Scott Ledger e Simon LongOnde assistir: ESPN Brasil

CHELSEA (Treinador: Thomas Tuchel)Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva e Rudiger; James, Kanté, Jorginho e Chilwell; Ziyech, Mount e Havertz.

Desfalques: Kovacic (lesionado).

ARSENAL (Treinador: Mikel Arteta)Leno; Bellerín, Holding, Gabriel Magalhães e Tierney; Elneny, Partey, Saka, Aubameyang e Lacazette.