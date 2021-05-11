Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Chelsea x Arsenal: onde assistir e prováveis escalações

Derby londrino ocorre nesta quarta-feira em jogo importante para os Blues se classificarem para a Champions League...

Publicado em 11 de Maio de 2021 às 19:53

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 mai 2021 às 19:53
Crédito: ANDREW BOYERS / POOL / AFP
Nesta quarta-feira, o Chelsea recebe o Arsenal no Stamford Bridge, em Londres, pela 36ª rodada do Campeonato Inglês. O confronto, que ocorrerá às 16:15h (de Brasília), é vital para a classificação do Chelsea para a final da Champions League.
Veja a tabela do InglêsO Chelsea está na briga por uma vaga na Champions League, e se encontra na quarta colocação da Premier League com 64 pontos somados em 35 partidas. Após vencer o City na última rodada do Inglês, os Blues enfrentam o seu rival de Londres na fase final do torneio.
- Estamos apenas de olho na carga de trabalho dos jogadores e nas estatísticas que temos, que podem estar sobrecarregados em alta velocidade e a partir disso decidiremos quem está em risco de lesão. Todos que não estiverem em risco de lesão estarão disponíveis para o jogo - disse Tuchel, treinador do Chelsea.
No meio da tabela da Premier League com 52 pontos somados em 35 partidas, o Arsenal, que ocupa a nona colocação do campeonato. A equipe londrina está longe de conseguir algo importante, mas ainda busca uma melhora na tabela do Inglês.
- Há tantas coisas a fazer porque já temos muitos jogadores emprestados e muitos jogadores com contratos ainda que precisamos classificar. Vai depender do que acontecer com muitos desses jogadores e do que conseguirmos recrutar para melhorar a equipe, isso vai determinar onde estamos - disse Mikel Arteta, treinador do Arsenal.FICHA TÉCNICACHELSEA x ARSENAL - Campeonato Inglês - 36ª rodada
Data e horário: 12/05/2021, às 16:15h (de Brasília)Local: Stamford Bridge, em Londres (ING)Árbitro: Andre MarrinerAssistentes: Scott Ledger e Simon LongOnde assistir: ESPN Brasil
CHELSEA (Treinador: Thomas Tuchel)Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva e Rudiger; James, Kanté, Jorginho e Chilwell; Ziyech, Mount e Havertz.
Desfalques: Kovacic (lesionado).
ARSENAL (Treinador: Mikel Arteta)Leno; Bellerín, Holding, Gabriel Magalhães e Tierney; Elneny, Partey, Saka, Aubameyang e Lacazette.
Desfalques: David Luiz e Xhaka.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

arsenal chelsea
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Prefeitura de Vitória
Vitória, governo do ES e Ifes: 25 mil vagas em concursos e seleções
Projeto de lei quer tornar crime qualquer atitude ou tratamento que cause constrangimento, humilhação, vergonha, medo ou exposição indevida
PL da Misoginia tem aval de Lula, ressalvas de Flávio, oposição de Zema e silêncio de Caiado
Sirene de polícia
Mulher desmaia após homem agredi-la com barra de ferro em Rio Bananal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados