Chelsea vence o Newcastle, ultrapassa o Liverpool e chega ao 'G4' do Inglês

Crédito: Chelsea conseguiu boa vitória em Londres nesta segunda-feira (Foto PAUL CHILDS / POOL / AFP

Nesta segunda-feira, o Chelsea recebeu o Newcastle no Stamford Bridge em partida válida pela 24ª rodada do Campeonato Inglês. A vitória dos Blues por 2 a 0 foi vista com dois gols marcados na primeira etapa por Giroud e Timo Werner.

Veja a tabela do InglêsO PRIMEIROMachucado, Tammy Abraham foi substituído por Olivier Giroud aos vinte minutos de jogo. A jogada do primeiro gol foi criada pela esquerda do Chelsea, e Timo Werner jogou para a área, mas a bola foi rebatida pelo goleiro Karl Darlow, sobrando para Giroud marcar.

AMPLIOUO Chelsea, após abrir o placar com Olivier Giroud, tomou o controle da primeira etapa do confronto. As chances de perigo, em sua maioria, eram criadas pela equipe da casa, e pouco após o 1 a 0, Timo Werner, que havia participado do primeiro gol, marcou o segundo dos Blues.

MORNODurante a segunda etapa, poucos grandes momentos foram vistos, e o Newcastle, que conseguiu criar mais chances, não foi eficaz em suas finalizações, parando na defesa do Chelsea e na muralha feita pelo goleiro Kepa.

CHELSEA SEGURA​A vitória por 2 a 0 mostrou-se segura para o Chelsea, e os Blues seguraram o resultado, mesmo com o Newcastle atacando. A equipe da casa também atacou, mas não conseguiu ser tão certeira como havia sido na primeira etapa do jogo.