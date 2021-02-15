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futebol

Chelsea vence o Newcastle, ultrapassa o Liverpool e chega ao 'G4' do Inglês

Vitória por 2 a 0 dos Blues com gols de Giroud e Werner coloca a equipe londrina na zona de classificação para a Champions League...
LanceNet

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Publicado em 

15 fev 2021 às 18:56

Publicado em 15 de Fevereiro de 2021 às 18:56

Crédito: Chelsea conseguiu boa vitória em Londres nesta segunda-feira (Foto PAUL CHILDS / POOL / AFP
Nesta segunda-feira, o Chelsea recebeu o Newcastle no Stamford Bridge em partida válida pela 24ª rodada do Campeonato Inglês. A vitória dos Blues por 2 a 0 foi vista com dois gols marcados na primeira etapa por Giroud e Timo Werner.
Veja a tabela do InglêsO PRIMEIROMachucado, Tammy Abraham foi substituído por Olivier Giroud aos vinte minutos de jogo. A jogada do primeiro gol foi criada pela esquerda do Chelsea, e Timo Werner jogou para a área, mas a bola foi rebatida pelo goleiro Karl Darlow, sobrando para Giroud marcar.
AMPLIOUO Chelsea, após abrir o placar com Olivier Giroud, tomou o controle da primeira etapa do confronto. As chances de perigo, em sua maioria, eram criadas pela equipe da casa, e pouco após o 1 a 0, Timo Werner, que havia participado do primeiro gol, marcou o segundo dos Blues.
MORNODurante a segunda etapa, poucos grandes momentos foram vistos, e o Newcastle, que conseguiu criar mais chances, não foi eficaz em suas finalizações, parando na defesa do Chelsea e na muralha feita pelo goleiro Kepa.
CHELSEA SEGURA​A vitória por 2 a 0 mostrou-se segura para o Chelsea, e os Blues seguraram o resultado, mesmo com o Newcastle atacando. A equipe da casa também atacou, mas não conseguiu ser tão certeira como havia sido na primeira etapa do jogo.
SEQUÊNCIAO Chelsea enfrenta, neste sábado, às 9:30h (de Brasília), o Southampton, enquanto o Newcaslte atua contra o Manchester United às 16h (de Brasília) deste domingo. As duas partidas serão válidas pela 25ª rodada do Campeonato Inglês.

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