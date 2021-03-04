Chelsea vence o Liverpool no Anfield e entra no G-4 da Premier League

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Nesta quinta-feira, o Liverpool recebeu o Chelsea no Estádio Anfield, pela 29ª rodada da Premier League. Com gol de Mason Mount, o Chelsea venceu o Liverpool e assumiu provisoriamente o quarto lugar. Por outro lado, os Reds perderam, pela primeira vez na história, o quinto jogo seguido no Anfield.

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Apesar da tentativa de controle do Liverpool, o Chelsea respondeu bem e soube jogar no Anfield. Primeiramente, Timo Werner perdeu boa chance desviando sem força para a defesa de Alisson. No entanto, aos 25, o próprio atacante recebeu belo lançamento, driblou Alisson fora da área e marcou um golaço anulado pelo VAR, por conta de um impedimento milimétrico.

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Embora o Liverpool tenha desperdiçado grande chance em furada de Mané, o Chelsea era melhor na partida. Assim, novamente em bola longa, Kanté achou bem Mount que recebeu na esquerda, puxou para o meio e chutou colocado para abrir o placar. Logo, o primeiro tempo terminava com os Blues na frente.

RECLAMAÇÃO DE PÊNALTI

O início da segunda etapa já começou agitado. Após rara subida com eficiência do Liverpool, Roberto Firmino tentou o lançamento para a área mas a bola bateu na mão de Kanté. Os jogadores do time mandante reclamaram, porém, a arbitragem não considerou o lance cabível de penalidade.

FINAL MOVIMENTADO

O Chelsea seguiu dominante durante os 45 minutos finais. O goleiro Alisson defendeu o chute de Mount e, no rebote, Robertson salvou o Liverpool ao tirar a finalização de Ziyech em cima da linha. O time mandante esboçou uma pressão nos últimos minutos, entretanto, a má fase falou mais alto e, com apenas uma finalização no gol durante o jogo, o Liverpool viu seu adversário sair vitorioso do Anfield.

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