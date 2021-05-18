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Chelsea vence o Leicester City pelo Inglês e fica mais próximo de classificação para a Champions

Na volta do público aos estádios ingleses, Chelsea conseguiu alegrar os seus torcedores com vitória por 2 a 1...

Publicado em 18 de Maio de 2021 às 18:12

LanceNet

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Publicado em 

18 mai 2021 às 18:12
Crédito: GLYN KIRK / POOL / AFP
Nesta terça-feira, o Chelsea recebeu o Leicester City no Stamford Bridge, em Londres, pela 37ª rodada do Campeonato Inglês. O confronto, que contou com a volta do público nos estádios, terminou com vitória da equipe do Blues por 2 a 1, com gols de Rudiger e Jorginho para o time da casa e Iheanacho para os visitantes.
Veja a tabela do InglêsGOLS ANULADOSO Chelsea foi superior na primeira etapa, e isso foi visto no número de chances criadas pela equipe da casa. Os londrinos finalizaram onze vezes na primeira etapa, enquanto o Leicester teve apenas uma finalização. A equipe dos Blues ainda viu dois gols serem corretamente anulados pelo VAR.
ABRIU O PLACARJá no início da segunda etapa, o Chelsea conseguindo converter a sua superioridade nos 45 minutos iniciais em gol. Aos dois minutos, o zagueiro Rudiger aproveitou uma cobrança de escanteio para abrir o placar para os Blues.
AMPLIOUCom um amplo controle do confronto, o time do Chelsea seguiu no campo ofensivo contra o Leicester. Dessa forma, os visitantes não aguentaram a pressão, cometendo um pênalti aos 20 minutos. Na cobrança, Jorginho converteu para ampliar a vantagem dos londrinos.
DIMINUIUEm determinado ponto da segunda etapa, o Leicester City acordou no confronto, e foi ao ataque para buscar o empate. Aos 31 minutos, o time de Brendan Rodgers conseguiu furar o bloqueio defensivo do Chelsea com o gol de Iheanacho.
SEQUÊNCIAA última rodada da Premier League será disputada às 12h (de Brasília) deste domingo. O Chelsea enfrenta o Aston Villa, e o Leicester City atua contra o Tottenham.

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