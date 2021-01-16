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Chelsea vence o Fulham em partida complicada e tenta respirar no Inglês

Com um jogador a mais durante todo o segundo tempo, equipe de Frank Lampard pressionou o adversário até estrela de jovem craque brilhar...
LanceNet

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Publicado em 

16 jan 2021 às 16:43

Publicado em 16 de Janeiro de 2021 às 16:43

Crédito: JOHN WALTON / POOL / AFP
O Chelsea foi até o Craven Cottage para enfrentar o Fulham em um jogo duríssimo para os Blues. No meio da tabela do Campeonato Inglês, a equipe de Frank Lampard precisava da vitória, e aproveitou uma expulsão de Robinson, do Fulham, no final da primeira etapa para pressionar o adversário durante todo o segundo tempo. Mason Mount marcou o gol da vitória após uma blitz que durou 45 minutos.
O Chelsea conseguirá se reerguer no Inglês? Veja aqui a tabelaPRIMEIRO TEMPO MORNOOs primeiros 45 minutos não levaram emoções para quem assistiu o confronto. As duas equipes criavam chances, mas não com perigo suficiente para assustar os goleiros. O Fulham conseguiu fazer um bom bloqueio defensivo contra outro time do "Big Six", visto que havia empatado com o Fulham na rodada anterior do Inglês.
EXPULSÃO MUDA O JOGO​Se a primeira etapa na estava emocionantes, o final dela conseguiu sim tornar a partida mais interessante. No minuto 44, o meia esquerda Antonee Robinson, do Fulham, entrou com um carrinho forte que levou o lateral direito César Azpilicueta, do Chelsea, para os ares. O árbitro Peter Bankes não hesitou e mostrou o vermelho na hora para o jogador.
PRESSÃO AZUL E DESTAQUE NO GOL​Com um jogador a menos, o Fulham, que já via o Chelsea chegar mais ao ataque, encontrou-se cada vez mais pressionado. O goleiro do Fulham, Alphonse Aréola, poderia ser considerado o melhor jogador em campo caso Mason Mount não tivesse feito um gol. Foram cinco defesas para o arqueiro, sendo três dentro da área.
JOVEM ESTRELA BRILHA​Em uma bola rebatida por Areola, o jovem Mason Mount, de 22 anos, estava bem posicionado para chutar de primeira para dentro do gol. Abrindo o placar, o Chelsea ainda buscou ampliar a vantagem, colocando jogadores como Timo Werner e Hudson-Odoi em campo, mas o Fulham conseguiu segurar a equipe.
SEQUÊNCIA​O Fulham, que já havia enfrentado o Tottenham nesta quarta-feira, enfrentará outra pedreira. A equipe recebe em casa o Manchester United na próxima quarta-feira, às 17:15h (de Brasília) pela Premier League. O Chelsea viaja para enfrentar o Leicester City na próxima terça-feira, às 17:15h (de Brasília), também pelo Campeonato Inglês.

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