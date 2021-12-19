Chelsea vacila novamente e vê Manchester City abrir vantagem na Premier League

O Chelsea vacilou novamente e não conseguiu sair do 0 a 0 com o Wolverhampton pela Premier League. Pulisic conseguiu ter uma oportunidade clara de gol na segunda etapa, mas os Blues não criaram muitas chances e a equipe de Thomas Tuchel vê o Manchester City abrir seis pontos de diferença.POUCAS CHANCESEm um primeiro tempo sem graça, o Wolverhampton chegou ao gol aos 15 minutos com Podence aproveitando cruzamento da esquerda e finalizando para o fundo das redes, mas o tento foi anulado pelo VAR por Raúl Jiménez estar em posição irregular. Aos 40, Dendoncker aproveitou cruzamento, mas cabeceou para defesa tranquila de Mendy.

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MELHOROU NA SEGUNDA ETAPANo segundo tempo, o Chelsea conseguiu ter mais volume de jogo. Aos 10 minutos, Marcos Alonso recebeu passe pelo lado esquerdo, infiltrou na área e finalizou na trave, mas o bandeira viu impedimento. Aos 32, Pulisic foi enfiado dentro da área, deu um toque para encobrir o goleiro, mas José Sá fez grande defesa.

SITUAÇÃO DELICADACom o empate, o Chelsea vê o Manchester City abrir seis pontos de vantagem na liderança da Premier League. Os Blues também começam a sentir a ameaça do Arsenal, que ocupa a 4ª colocação, mas que está a apenas seis pontos do 3ºlugar.