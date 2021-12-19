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futebol

Chelsea vacila novamente e vê Manchester City abrir vantagem na Premier League

Equipe de Thomas Tuchel não criou nenhuma oportunidade na primeira etapa, tentou pressionar no segundo tempo, mas não conseguiu balançar as redes dos Wolves...
LanceNet

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Publicado em 

19 dez 2021 às 12:56

Publicado em 19 de Dezembro de 2021 às 12:56

O Chelsea vacilou novamente e não conseguiu sair do 0 a 0 com o Wolverhampton pela Premier League. Pulisic conseguiu ter uma oportunidade clara de gol na segunda etapa, mas os Blues não criaram muitas chances e a equipe de Thomas Tuchel vê o Manchester City abrir seis pontos de diferença.POUCAS CHANCESEm um primeiro tempo sem graça, o Wolverhampton chegou ao gol aos 15 minutos com Podence aproveitando cruzamento da esquerda e finalizando para o fundo das redes, mas o tento foi anulado pelo VAR por Raúl Jiménez estar em posição irregular. Aos 40, Dendoncker aproveitou cruzamento, mas cabeceou para defesa tranquila de Mendy.
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MELHOROU NA SEGUNDA ETAPANo segundo tempo, o Chelsea conseguiu ter mais volume de jogo. Aos 10 minutos, Marcos Alonso recebeu passe pelo lado esquerdo, infiltrou na área e finalizou na trave, mas o bandeira viu impedimento. Aos 32, Pulisic foi enfiado dentro da área, deu um toque para encobrir o goleiro, mas José Sá fez grande defesa.
SITUAÇÃO DELICADACom o empate, o Chelsea vê o Manchester City abrir seis pontos de vantagem na liderança da Premier League. Os Blues também começam a sentir a ameaça do Arsenal, que ocupa a 4ª colocação, mas que está a apenas seis pontos do 3ºlugar.
Crédito: ChelseanãoconseguiufuraradefesadoWolverhampton(LINDSEYPARNABY/AFP

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