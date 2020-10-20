Chelsea tem interesse em contratar Danilo Barbosa, do Nice, diz jornal

Crédito: Divulgação/OGC Nice

De acordo com o 'Daily Express', o Chelsea está interessado na contratação do jogador brasileiro Danilo Barbosa, do Nice. Segundo a publicação, a equipe londrina encontrou no atleta uma alternativa no mercado, já que não conseguiu convencer o West Ham a baixar o valor inicial de Declan Rice, que gira em torno de 80 milhões de euros.

Vale destacar que Danilo, de 24 anos, foi das categorias de base do Vasco antes de fechar um acordo com o Braga, em 2014. Com muita regularidade, o brasileiro conseguiu boas atuações na Liga Portuguesa, mas se transferiu por empréstimo ao Valencia na temporada seguinte.

Após disputar 34 partidas pelo Valencia, Danilo ainda passou por clubes como Benfica e Standard Liege antes de retornar ao Braga na temporada 2017/18 , e ajudar a equipe a terminar na quarta posição do Campeonato Português. Com o destaque, ele foi contratado pelo Nice por 9 milhões de euros em 2018 e já vestiu a camisa dos Eagles em 45 oportunidades, marcando um gol.

Brasileiro voltou de lesão na vitória do Nice

Depois de três meses afastado para se recuperar de uma lesão no joelho, o volante voltou a atuar com a camisa do Nice. O jogador brasileiro foi utilizado pelo técnico Patrick Vieira na vitória do time rubro-negro por 3 a 1 sobre o Saint-Étienne, fora de casa, em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Francês no último domingo

Danilo foi acionado aos 38 minutos do segundo tempo, quando o Nice já vencia por 2 a 1 para começar a recuperar o ritmo de jogo e auxiliar na composição do sistema defensivo e viu, dentro de campo, sua equipe marcar mais um tento e garantir os três pontos como visitante. No tempo que ficou em campo, o brasileiro teve precisão de 100% nos quatro passes tentados e ganhou dois duelos de três disputados.

- Muito feliz de estar de volta após três meses e contribuir com essa vitóriaimportantíssima do nosso time - comemorou Danilo em postagem no Instagram.

O objetivo do volante, agora, é seguir em evolução para engatar uma sequência no time francês assim como no fim da temporada 2019/2020, quando o brasileiro participou como titular das últimas nove partidas do Campeonato Francês.