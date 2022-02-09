Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Blues

Chelsea sofre, mas derrota Al-Hilal e pega o Palmeiras na final do Mundial

Após um excelente primeiro tempo, em que abriu o placar com gol de Lukaku, clube inglês sofreu na segunda etapa e contou com grandes defesas de Kepa para avançar de fase

Publicado em 09 de Fevereiro de 2022 às 15:20

O Chelsea sofreu, mas conseguiu vencer o Al-Hilal por 1 a 0 pela semifinal do Mundial de Clubes e encara o Palmeiras na grande decisão deste sábado (12). Na primeira etapa, os Blues dominaram o confronto e saíram na frente com gol de Lukaku, mas os ingleses contaram com grandes defesas de Kepa na segunda etapa para avançar no torneio.
O Chelsea dominou a primeira etapa e Thiago Silva foi o primeiro atleta dos Blues a finalizar ao receber passe na intermediária no início do duelo, mas bateu para fora. Na sequência, Ziyech foi encontrado na entrada da área e finalizou por cima do gol. Aos 26, Lukaku foi lançado em profundidade e chutou para defesa de Al Maiourf.
Após muita pressão, Kai Havertz conseguiu fazer boa jogada pela ala esquerda, cruzou na área do Al-Hilal e Lukaku contou com o corte errado do zagueiro para abrir o placar para o Chelsea. No fim da primeira etapa, Ziyech recebeu passe pelo lado direito do campo, cortou para o meio e bateu para outra intervenção do goleiro saudita.
Na segunda etapa, o Al-Hilal tomou conta da partida e Marega teve uma grande chance ao receber passe livre na área de Matheus Pereira e bater para grande defesa de Kepa. Aos 22 minutos, Kanno aproveitou sobra de bola na entrada da área e chutou de primeira para outro milagre do espanhol. Aos 28 minutos, Jang aproveitou escanteio e cabeceou com perigo, mas pela linha de fundo. No fim,  vitória dos Blues.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados