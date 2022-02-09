Chelsea sofre, mas derrota Al-Hilal e pega o Palmeiras na final do Mundial

O Chelsea sofreu, mas conseguiu vencer o Al-Hilal por 1 a 0 pela semifinal do Mundial de Clubes e encara o Palmeiras na grande decisão deste sábado (12). Na primeira etapa, os Blues dominaram o confronto e saíram na frente com gol de Lukaku, mas os ingleses contaram com grandes defesas de Kepa na segunda etapa para avançar no torneio.
O Chelsea dominou a primeira etapa e Thiago Silva foi o primeiro atleta dos Blues a finalizar ao receber passe na intermediária no início do duelo, mas bateu para fora. Na sequência, Ziyech foi encontrado na entrada da área e finalizou por cima do gol. Aos 26, Lukaku foi lançado em profundidade e chutou para defesa de Al Maiourf.
Após muita pressão, Kai Havertz conseguiu fazer boa jogada pela ala esquerda, cruzou na área do Al-Hilal e Lukaku contou com o corte errado do zagueiro para abrir o placar para o Chelsea. No fim da primeira etapa, Ziyech recebeu passe pelo lado direito do campo, cortou para o meio e bateu para outra intervenção do goleiro saudita.
Na segunda etapa, o Al-Hilal tomou conta da partida e Marega teve uma grande chance ao receber passe livre na área de Matheus Pereira e bater para grande defesa de Kepa. Aos 22 minutos, Kanno aproveitou sobra de bola na entrada da área e chutou de primeira para outro milagre do espanhol. Aos 28 minutos, Jang aproveitou escanteio e cabeceou com perigo, mas pela linha de fundo. No fim, vitória dos Blues.