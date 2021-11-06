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futebol

Chelsea sai na frente, vacila na segunda etapa e empata com Burnley

Equipe de Thomas Tuchel pressionou o adversário na primeira etapa, saiu na frente com gol do atacante alemão, não conseguiu ampliar e sofreu empate no segundo tempo...
LanceNet

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Publicado em 

06 nov 2021 às 13:52

Publicado em 06 de Novembro de 2021 às 13:52

Crédito: Apesar do empate, Chelsea segue na liderança da Premier League (TOLGA AKMEN / AFP
O Chelsea vacilou no Stamford Bridge e saiu de campo com o 1 a 1 diante do Burnley na Premier League. Os Blues começaram pressionando o adversário desde o início, e saíram na frente com Kai Havertz, mas não conseguiram alargar o marcador apesar de inúmeras chances desperdiçadas e sofreram o empate no fim do jogo. Ainda assim, o time de Tuchel segue na liderança do Campeonato Inglês.BLITZ AZULLogo aos três minutos, o Chelsea chegou com Hudson-Odoi pelo lado direito e o atacante finalizou cruzado para grande defesa de Nick Pope. No ataque seguinte, o zagueiro Christensen aproveitou cruzamento de Reece James, apareceu livre de marcação na área e desviou com muito perigo pela linha de fundo.
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INSISTÊNCIAAos 28 minutos, o lateral Reece James recebeu passe pelo lado direito, cruzou para a área, Taylor desviou contra a própria meta, mas Pope fez um milagre. No entanto, o Burnley não conseguiu resistir à pressão e Kai Havertz aproveitou uma bola alçada na área aos 33 minutos, escorou de cabeça e abriu o placar para os Blues.
VACILOUO início da segunda etapa não foi diferente dos primeiros 45 minutos. Aos quatro minutos, Thiago Silva recebeu cruzamento da direita e cabeceou na trave dos visitantes. Aos 34 minutos, em uma das poucas chegadas do Burnley, Jay Rodríguez recebeu cruzamento, escorou para Vydra. O atacante igualou o marcador para os visitantes, no que foi o ato final do confronto em Londres.

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