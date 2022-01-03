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futebol

Chelsea renova contrato de Thiago Silva por mais uma temporada

Ex-jogador do Fluminense, brasileiro de 37 anos estende vínculo até o final de junho de 2023 com o atual campeão europeu. Defensor é titular no time de Thomas Tuchel...
LanceNet

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Publicado em 

03 jan 2022 às 15:43

Publicado em 03 de Janeiro de 2022 às 15:43

Titular absoluto na defesa do Chelsea, o zagueiro Thiago Silva teve seu contrato renovado com os Blues por mais uma temporada. Nesta segunda-feira, o clube de Londres anunciou o novo acordo do atleta brasileiro de 37 anos, que irá até junho de 2023.- Jogar no Chelsea é um verdadeiro prazer. Nunca pensei que jogaria três anos aqui neste grande clube, por isso estou muito feliz por ficar mais uma temporada. Também gostaria de agradecer à minha família, ao clube, à Marina (diretora) e ao Sr. Abramovich (presidente) por esta oportunidade. Vou continuar dando tudo por este clube e pelos torcedores, que sempre estiveram ao meu lado desde que cheguei - disse Thiago Silva.
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A renovação de contrato de Thiago Silva já era especulada desde o fim de 2021 pela imprensa europeia. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, referência quando o assunto é o mercado de transferências, as partes já possuíam um acordo.
Contratado pelo Chelsea em agosto de 2020, após deixar o Paris Saint-Germain, Thiago Silva assinou por um ano com os Blues e rapidamente caiu no gosto do torcedor londrino. Ao final da última temporada, a equipe inglesa renovou o contrato do atleta, novamente por mais um ano.
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Crédito: ThiagoSilvaassinoucontratojuntocomMarinaGranovskaia,diretoradoChelsea(Foto:Divulgação/Chelsea

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