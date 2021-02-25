Chelsea procurou Sarri após saída de Lampard, diz jornalista italiano

Após a demissão de Frank Lampard, o Chelsea pensou no retorno de Maurizio Sarri para o comando do clube, segundo o jornalista italiano Ciro Venerato. O técnico era um dos nomes preferidos de Marina Granovskaia, mas Roman Abramovich impediu o retorno do treinador para os vestiários de Stamford Bridge.De acordo com as informações, Sarri chegou a dizer que voltaria a trabalhar no clube em conversa com a dirigente dos Blues. Sem acordo com o italiano, os londrinos foram atrás de Thomas Tuchel, que havia sido demitido do Paris Saint-Germain e segue invicto no comando da equipe inglesa com seis vitórias e dois empates.
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Enquanto isso, a família de Maurizio Sarri faz pressão para que o treinador volte a trabalhar no Napoli, uma vez que Gattuso está com o cargo ameaçado. O comandante foi o principal responsável por fazer o clube italiano lutar por títulos contra a Juventus na última década, é ídolo no clube, enquanto na Inglaterra enfrentou muitos problemas e não guarda boas recordações.