Chelsea procurou Sarri após saída de Lampard, diz jornalista italiano

Após a demissão de Frank Lampard, o Chelsea pensou no retorno de Maurizio Sarri para o comando do clube, segundo o jornalista italiano Ciro Venerato. O técnico era um dos nomes preferidos de Marina Granovskaia, mas Roman Abramovich impediu o retorno do treinador para os vestiários de Stamford Bridge.De acordo com as informações, Sarri chegou a dizer que voltaria a trabalhar no clube em conversa com a dirigente dos Blues. Sem acordo com o italiano, os londrinos foram atrás de Thomas Tuchel, que havia sido demitido do Paris Saint-Germain e segue invicto no comando da equipe inglesa com seis vitórias e dois empates.