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futebol

Chelsea prepara oferta bilionária ao Borussia Dortmund por Haaland

Técnico do Chelsea, Thomas Tuchel acredita que Blues precisam de centroavante goleador para a próxima temporada. Tammy Abraham pode ser envolvido na transferência...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 jun 2021 às 14:43

Publicado em 08 de Junho de 2021 às 14:43

Crédito: RONNY HARTMANN / AFP / POOL
Campeão da Champions League, o Chelsea quer continuar com o protagonismo no futebol europeu. De acordo com a imprensa britânica, os Blues estão interessados na contratação do atacante Erling Haaland, e podem fazer uma proposta bilionária pelo centroavante norueguês.
+ Eurocopa começa na próxima sexta-feira! Veja os jogos e a tabela do torneio!Segundo informações do jornal "Daily Mail", o Chelsea pretende oferecer 170 milhões de libras esterlinas (mais de R$ 1,2 bilhão) ao clube alemão pelo atleta que completa 21 anos em julho. Além do dinheiro, os londrinos podem envolver o atacante Tammy Abraham na negociação.
Técnico dos Blues, e ex-comandante do Borussia Dortmund, Thomas Tuchel deseja a chegada de um atacante com as características de um centroavante de ofício. Outros nomes que interessam ao clube são os de Harry Kane, do Tottenham, e Romelu Lukaku, da Inter de Milão.
Na atual temporada, Haaland entrou em campo pelo Borussia Dortmund em 41 partidas e marcou incríveis 41 gols. O camisa 9 aurinegro ainda deu 12 assistências, além de ser o artilheiro da Champions League e campeão da Copa da Alemanha.
+ Veja os 15 principais candidatos à artilharia da Eurocopa
DIRETOR DO BORUSSIA NEGA VENDAApesar das muitas especulações sobre o futuro de Haaland, Sebastian Kehl, ex-jogador do Borussia Dortmund e atual membro da diretoria aurinegra, garantiu que o atleta seguirá na equipe alemã na próxima temporada. Em entrevista à "Sport1", o dirigente disse que o norueguês está "identificado com o clube".
- Ao que sei, o Haaland vai continuar no Dortmund na próxima temporada, é o que está acordado. Posso dizer que o jogador se identifica a 100% com o clube, vejo isso todos os dias. Mas é claro que não somos ingênuos, sabemos que ele é um dos jogadores mais badalados e que as especulações não vão acabar.

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