Chelsea pode tentar contratação de "Messi argelino" do Brentford

O Chelsea está interessado na contratação do ponta Said Benrahma, do Brentfort, para a próxima temporada, de acordo com o “La Gazzette du Fennec”. Com a saída de veteranos como Willian e Pedro, o técnico Frank Lampard sente necessidade de reforçar o plantel e pode apostar no “Messi argelino”.
No entanto, é possível que os Blues tenham que pagar cerca de 31 milhões de libras (R$ 200 milhões) para tirar o jogador que é destaque do time da segunda divisão inglesa. O time londrino tem vantagem frente aos rivais Arsenal e Tottenham que também precisam reforçar o setor, mas antes necessitam vender atletas para fazer dinheiro.
Benrahma tem apenas 24 anos e em 34 partidas na atual temporada da Championship marcou 10 gols e foi responsável por oito assistências. O argelino pode disputar posição na próxima época com Pulisic ou Hudson-Odoi.E MAIS:Após desistência do Chelsea, Juventus entra na briga por Jeremie BogaDavid Luiz deve deixar o Arsenal no final da temporadaArthur comunica ao Barça que não se transferirá para a JuventusTécnico da França critica volta do futebol em países europeusEx-técnico de Haaland diz que jovem se encaixaria no time do Liverpool E MAIS: