Chelsea pode tentar contratação de "Messi argelino" do Brentford

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O Chelsea está interessado na contratação do ponta Said Benrahma, do Brentfort, para a próxima temporada, de acordo com o “La Gazzette du Fennec”. Com a saída de veteranos como Willian e Pedro, o técnico Frank Lampard sente necessidade de reforçar o plantel e pode apostar no “Messi argelino”.

No entanto, é possível que os Blues tenham que pagar cerca de 31 milhões de libras (R$ 200 milhões) para tirar o jogador que é destaque do time da segunda divisão inglesa. O time londrino tem vantagem frente aos rivais Arsenal e Tottenham que também precisam reforçar o setor, mas antes necessitam vender atletas para fazer dinheiro.