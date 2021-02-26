Chelsea pode pagar mais de R$ 700 milhões por estrela do Dortmund

Roman Abramovich, dono do Chelsea, deu luz verde para a contratação de Haaland na próxima janela de transferências, segundo o “Bild”. O clube londrino está disposto a pagar cerca de 100 milhões de libras (R$ 771 milhões) pelo jovem atacante noruguês. Os Blues enfrentam o Real Madrid e o Manchester United no mercado.Thomas Tuchel pode ser um fator na contratação, mas as informações apontam que o treinador pode irritar os dirigentes do Dortmund caso a transferência seja concluída. O comandante possui boa relação com seu antigo clube, mas busca se movimentar, reforçar o setor ofensivo e dar uma peça de apoio para Timo Werner.