Chelsea pode pagar mais de R$ 700 milhões por estrela do Dortmund

Roman Abramovich, dono do Chelsea, deu luz verde para a contratação de Haaland na próxima janela de transferências, segundo o “Bild”. O clube londrino está disposto a pagar cerca de 100 milhões de libras (R$ 771 milhões) pelo jovem atacante noruguês. Os Blues enfrentam o Real Madrid e o Manchester United no mercado.Thomas Tuchel pode ser um fator na contratação, mas as informações apontam que o treinador pode irritar os dirigentes do Dortmund caso a transferência seja concluída. O comandante possui boa relação com seu antigo clube, mas busca se movimentar, reforçar o setor ofensivo e dar uma peça de apoio para Timo Werner.
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Apesar do interesse do Chelsea, Michael Zorc, diretor esportivo da equipe alemã, diz que espera contar com Haaland na próxima temporada. Ainda não há uma definição sobre o futuro do centroavante e um fracasso na Bundesliga, sem classificação para a Champions League, pode antecipar a saída do jovem.