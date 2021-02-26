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Chelsea pode pagar mais de R$ 700 milhões por estrela do Dortmund

Haaland está na mira do clube inglês e Roman Abramovich já deu luz verde para investir no centroavante na próxima janela de transferências. Dortmund espera pela permanência...

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 11:00

LanceNet

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Publicado em 

26 fev 2021 às 11:00
Crédito: AFP
Roman Abramovich, dono do Chelsea, deu luz verde para a contratação de Haaland na próxima janela de transferências, segundo o “Bild”. O clube londrino está disposto a pagar cerca de 100 milhões de libras (R$ 771 milhões) pelo jovem atacante noruguês. Os Blues enfrentam o Real Madrid e o Manchester United no mercado.Thomas Tuchel pode ser um fator na contratação, mas as informações apontam que o treinador pode irritar os dirigentes do Dortmund caso a transferência seja concluída. O comandante possui boa relação com seu antigo clube, mas busca se movimentar, reforçar o setor ofensivo e dar uma peça de apoio para Timo Werner.
> Veja a tabela da Premier League
Apesar do interesse do Chelsea, Michael Zorc, diretor esportivo da equipe alemã, diz que espera contar com Haaland na próxima temporada. Ainda não há uma definição sobre o futuro do centroavante e um fracasso na Bundesliga, sem classificação para a Champions League, pode antecipar a saída do jovem.

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