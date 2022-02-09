Chelsea oferece proposta por renovação de contrato de Rudiger

O Chealsea formalizou uma nova proposta na tentativa de renovar o contrato do zagueiro Rudiger, segundo o "Goal". O alemão tem vínculo com os Blues até o fim da temporada, mas vem tendo seu nome especulado no Real Madrid, Bayern de Munique e PSG.De acordo com as informações, o clube inglês alcançou um valor próximo da pedida salarial do defensor de 200 mil euros por semanas. A equipe londrina está desesperada em busca da permanência do alemão, peça chave no elenco de Thomas Tuchel.

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Além de Rudiger, o Chelsea vive uma situação delicada para a próxima temporada, uma vez que Azpilicueta e Christensen também possuem contratos até o fim da temporada. O espanhol vem sendo especulado no Barcelona, enquanto o dinamarquês possui mercado amplo.

Neste momento, Rudiger está concentrado na disputa do Mundial de Clubes em que o Chelsea encara o Palmeiras na decisão do torneio no próximo sábado. Após a competição, que está sendo realizada nos Emirados Árabes, o atleta deve se sentar com os seus representantes e analisar a oferta para decidir seu futuro.