futebol

Chelsea goleia o Norwich e segue na liderança da Premier League

Desde o início da primeira etapa, equipe de Thomas Tuchel impôs ritmo intenso e foi para o intervalo com 3 a 0 no placar. Mason Mount anotou hat-trick na partida...
Publicado em 

23 out 2021 às 10:20

Publicado em 23 de Outubro de 2021 às 10:20

Crédito: Chelsea construiu grande vitória sobre o Norwich na Premier League (ADRIAN DENNIS / AFP
O Chelsea conquistou uma vitória imponente sobre o Norwich por 7 a 0 e se mantém na liderança da Premier League. A equipe de Thomas Tuchel dominou o lanterna do Campeonato Inglês desde o início da primeira etapa e contou com grande atuação coletiva em busca do título da competição. Mason Mount foi o grande destaque da goleada com três gols no confronto.DOMÍCIO TOTALO Chelsea demonstrou que iria buscar o domínio da partida desde o início do confronto. Logo aos quatro minutos, Rudiger recebeu passe de fora da área e experimentou chutar de longe para defesa tranquila de Krul. Aos sete, Mason Mount recebeu passe de Jorginho e finalizou cruzado para abrir o marcador.
FÁCIL, FÁCILAos 18 minutos da primeira etapa, Hudson Odoi recebeu longo lançamento de Kovacic pelo lado esquerdo, infiltrou na grande área e tocou na saída do goleiro do Norwich para ampliar o placar. Pouco antes do intervalo, Reece James foi acionado pelo lado direito e tocou por cima de Krul para marcar o terceiro gol dos Blues.
IMPOSIÇÃO TOTALNa segunda etapa, o Chelsea voltou a impor um ritmo de jogo forte e aos 11 minutos, Ben Chilwell recebeu passe pelo lado esquerdo, finalizou cruzado e ampliou o marcador. Aos 17, Hudson-Odoi cruzou bola na área e Aarton desviou contra a própria meta e fazendo o 5º gol do time londrino. Aos 19, o Norwich ficou com um jogador a menos após expulsão de Gibson.
BOMBARDEIOAos 33, Loftus-Cheek recebeu passe de fora da área, bateu firme no canto, mas parou em boa defesa de Krul. No minuto seguinte, Barkley foi encontrado na área e finalizou para outra intervenção do holandês, que mandou para escanteio. Após cobrança curta, Ziyech foi encontrado de fora da área e soltou uma bomba para o camisa 1 espalmar pela linha de fundo novamente.
HATI-TRICK​Aos 39 minutos, Mason Mount desperdiçou uma cobrança de pênalti, mas o árbitro mandou repetir a cobrança por Krul ter se adiantado. Na segunda oportunidade, o inglês ampliou o marcador. Aos 45, Loftus-Cheek recebeu passe pelo lado direito, encontrou o camisa 19 na área para marcar o seu hat-trick.

