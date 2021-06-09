Chelsea está disposto a envolver dois atletas além de dinheiro por Hakimi

Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP

O Chelsea está disposto a mandar Emerson Palmieri e Christensen e dinheiro para a Inter de Milão em busca da contratação de Hakimi, segundo o jornalista Gianluca Di Marzio. No entanto, não há informações se o clube italiano aceitaria a proposta ou se iria preferir receber apenas dinheiro.A equipe de Simone Inzaghi não planeja deixar o lateral direito marroquino sair por menos do que 70 milhões de libras (quase R$ 500 milhões). Além dos ingleses, o Paris Saint-Germain é um dos principais interessados no ala para a próxima temporada.

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A Inter de Milão passa por problemas econômicos e deve-se desfazer de alguns atletas nesta janela de transferência. No entanto, a oferta dos Blues pode ser interessante, uma vez que o atual campeão da Itália mostrou muito vontade em contar com o lateral esquerdo ítalo-brasileiro.