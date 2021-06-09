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futebol

Chelsea está disposto a envolver dois atletas além de dinheiro por Hakimi

Lateral direito da Inter de Milão é um dos principais alvos do técnico Thomas Tuchel na janela de transferências. PSG é o principal rival da equipe inglesa...
LanceNet

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Publicado em 

09 jun 2021 às 10:17

Publicado em 09 de Junho de 2021 às 10:17

Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP
O Chelsea está disposto a mandar Emerson Palmieri e Christensen e dinheiro para a Inter de Milão em busca da contratação de Hakimi, segundo o jornalista Gianluca Di Marzio. No entanto, não há informações se o clube italiano aceitaria a proposta ou se iria preferir receber apenas dinheiro.A equipe de Simone Inzaghi não planeja deixar o lateral direito marroquino sair por menos do que 70 milhões de libras (quase R$ 500 milhões). Além dos ingleses, o Paris Saint-Germain é um dos principais interessados no ala para a próxima temporada.
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A Inter de Milão passa por problemas econômicos e deve-se desfazer de alguns atletas nesta janela de transferência. No entanto, a oferta dos Blues pode ser interessante, uma vez que o atual campeão da Itália mostrou muito vontade em contar com o lateral esquerdo ítalo-brasileiro.
Hakimi está em sua primeira temporada com a camisa nerazzurri após passar dois anos emprestado ao Borussia Dortmund pelo Real Madrid. Na Serie A, o jovem de 22 anos participou de 37 partidas, anotou sete gols e deu 10 assistências.

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