Chelsea está disposto a busca Sancho na janela de transferências

O Chelsea está interessado na contratação de Jadon Sancho, do Borussia Dortmund, segundo o "The Sun". As informações apontam que o clube londrino estaria disposto a pagar cerca de 80 milhões de libras (R$ 596 milhões) para contar o o atleta na próxima temporada.A publicação afirma que o técnico Thomas Tuchel é um grande fã do jovem jogador de 21 anos. O alemão também possui boa relação com o Dortmund por ter trabalhado na equipe, mas está focado na reta final da temporada da Premier League e na decisão da Champions League diante do Manchester CIty.