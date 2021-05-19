Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Chelsea está disposto a busca Sancho na janela de transferências

Atacante do Borussia Dortmund deve sair da equipe alemã após a abertura do mercado europeu. Além dos Blues, Manchester United também é um dos principais interessados...

Publicado em 19 de Maio de 2021 às 12:26

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 mai 2021 às 12:26
Crédito: Jadon Sancho entra na mira do Chelsea para a próxima temporada (Ina Fassbender / AFP
O Chelsea está interessado na contratação de Jadon Sancho, do Borussia Dortmund, segundo o "The Sun". As informações apontam que o clube londrino estaria disposto a pagar cerca de 80 milhões de libras (R$ 596 milhões) para contar o o atleta na próxima temporada.A publicação afirma que o técnico Thomas Tuchel é um grande fã do jovem jogador de 21 anos. O alemão também possui boa relação com o Dortmund por ter trabalhado na equipe, mas está focado na reta final da temporada da Premier League e na decisão da Champions League diante do Manchester CIty.
> Veja a tabela da Premier League
Além do Chelsea, um dos principais interessados no atacante é o Manchester United. Os Diabos Vermelhos tentaram a contratação do atacante na última janela de transferências, mas não deram prosseguimento devido ao alto valor cobrado pelo time alemão na época.
Sancho teve um início de temporada ruim, mas foi crescendo e sendo decisivo nas últimas semanas da Bundesliga e da Copa da Alemanha. Em 37 partidas disputadas na atual campanha, o inglês marcou 16 gols e distribuiu 21 assistências.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

borussia dortmund chelsea
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Entenda como a contação de histórias contribui para o desenvolvimento infantil
Imagem de destaque
Bolo de liquidificador: 4 receitas fit para o lanche da tarde
TJES
Justiça do ES mantém ex-secretário como réu em ação milionária por obras no Tancredão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados