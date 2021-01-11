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futebol

Chelsea entra na briga pela contratação do zagueiro Upamecano, do RB Leipzig

Zagueiro de 22 anos tem multa avaliada em quase R$ 300 milhões, mas Blues terão a concorrência de Barcelona, Real Madrid, Bayern, Liverpool e Manchester United...

Publicado em 11 de Janeiro de 2021 às 15:59

LanceNet

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Publicado em 

11 jan 2021 às 15:59
Crédito: AFP
Um dos zagueiros mais cobiçados pelos gigantes europeus, o francês Dayot Upamecano, do RB Leipzig, ganhou mais um pretendente. Segundo a imprensa britânica, o Chelsea monitora a situação do atleta e estuda sua contratação para a próxima temporada.
+ Veja tabela da Premier LeagueDe acordo com o jornal "Daily Mail", o atleta de 22 anos, que já faz parte da seleção francesa, tem uma cláusula de rescisão de 40 milhões de libras (quase R$ 300 milhões), valor que é considerado baixo para um jogador tão requisitado no mercado.
Apesar de janeiro ser o mês da janela de inverno no Velho Continente, os Blues não pensam em fazer uma proposta imediatamente pelo jogador. No mercado do último verão, os londrinos desembolsaram 247,2 milhões de euros (R$ 1,6 bilhão na época), sendo a equipe que mais gastou entre clubes europeus.
+ Veja os técnicos que assumiram o comando de clubes que defenderam no futebol europeu
Ainda segundo o portal, o técnico Frank Lampard terá a concorrência de outros cinco clubes para contratar Upamecano: Barcelona, Real Madrid, Bayern de Munique, Liverpool e Manchester United.

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