Chelsea e Thiago Silva se aproximam de renovação de contrato por mais um ano

Em grande momento vestindo a camisa do Chelsea, o zagueiro Thiago Silva deverá prolongar seu contrato com os Blues por mais temporada. Com vínculo até junho de 2022, o brasileiro de 37 anos atualmente é titular incontestável na equipe de Thomas Tuchel.Segundo informações do jornalista Fabrizio Romano, especialista quando o assunto é o mercado de transferências, as partes caminham para um acerto que deverá ser finalizado em breve. Ainda de acordo com o repórter italiano, o novo vínculo será de um ano, até junho de 2023.

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Contratado pelo Chelsea em agosto de 2020, após deixar o Paris Saint-Germain, Thiago Silva assinou por um ano com os Blues e rapidamente caiu no gosto do torcedor londrino. Ao final da última temporada, a equipe inglesa renovou o contrato do atleta, novamente por mais um ano.

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Ao todo, o camisa 6 entrou em campo em 52 partidas pelo Chelsea e marcou quatro gols. Thiago Silva foi campeão da Champions League na temporada passada e é titular absoluto também na Seleção Brasileira, que já está classificada para a Copa do Mundo de 2022.