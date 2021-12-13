Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Chelsea e Thiago Silva se aproximam de renovação de contrato por mais um ano

Com passagem pelo Fluminense, zagueiro de 37 anos vive grande momento na equipe da capital inglesa e ficará nos Blues até o final da próxima temporada, em junho de 2023...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 dez 2021 às 13:40

Publicado em 13 de Dezembro de 2021 às 13:40

Em grande momento vestindo a camisa do Chelsea, o zagueiro Thiago Silva deverá prolongar seu contrato com os Blues por mais temporada. Com vínculo até junho de 2022, o brasileiro de 37 anos atualmente é titular incontestável na equipe de Thomas Tuchel.Segundo informações do jornalista Fabrizio Romano, especialista quando o assunto é o mercado de transferências, as partes caminham para um acerto que deverá ser finalizado em breve. Ainda de acordo com o repórter italiano, o novo vínculo será de um ano, até junho de 2023.
+ Veja a tabela e os jogos da Premier League
Contratado pelo Chelsea em agosto de 2020, após deixar o Paris Saint-Germain, Thiago Silva assinou por um ano com os Blues e rapidamente caiu no gosto do torcedor londrino. Ao final da última temporada, a equipe inglesa renovou o contrato do atleta, novamente por mais um ano.
+ Chelsea vai poupar o time no Mundial? Veja quem são os reservas dos Blues
Ao todo, o camisa 6 entrou em campo em 52 partidas pelo Chelsea e marcou quatro gols. Thiago Silva foi campeão da Champions League na temporada passada e é titular absoluto também na Seleção Brasileira, que já está classificada para a Copa do Mundo de 2022.
Crédito: ThiagoSilvamarcoudoisgolspeloChelseanatemporada2021/22(Foto:JUSTINTALLIS/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chelsea fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados