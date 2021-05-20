Chelsea e PSG estudam a contratação de Pjanic, do Barcelona

Crédito: Miguel Ruiz / Barcelona

Chelsea e Paris Saint-Germain estudam a contratação de Pjanic por empréstimo para a próxima temporada, segundo o "Le10Sport". O meio-campista de 31 anos tem contrato com os culés até 2024 e não conseguiu ter a sequência esperada com o técnico Ronald Koeman.O bósnio é admirado por Thomas Tuchel e Mauricio Pochettino, treinadores do Chelsea e PSG, respectivamente. No entanto, os clubes devem esperar até o final desta temporada e a abertura da janela de transferências para avaliar como irão agir no mercado.

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As informações indicam que Pjanic não quer seguir no Camp Nou para permanecer no banco de reservas, como foi em grande parte da campanha do Barça. No entanto, a publicação aponta que o salário do jogador pode ser um problema em futuras negociações.