Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Chelsea conversa com Inter e busca contratação de Christian Eriksen

Clube inglês planeja envolver Jorginho na negociação e pretende receber um valor do clube italiano por conta do baixo valor de mercado do meio-campista dinamarquês...
12 fev 2021 às 11:48

Publicado em 12 de Fevereiro de 2021 às 11:48

Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP
O Chelsea estuda a possibilidade de trocar Jorginho por Christian Eriksen na próxima janela de verão, segundo o “Calciomercato”. O clube inglês já entrou em contato com a equipe italiana para sondar a possibilidade de negócio. O meio-campista do clube londrino já foi alvo de diversas especulações na equipe nerazzurri e é um nome que o técnico Antonio Conte gostaria de ter no elenco.No entanto, os ingleses consideram que Jorginho possui um valor de mercado maior do que o jogador dinamarquês e aceita dar prosseguimento a operação caso a Inter adicione uma quantia financeira no negócio. As informações apontam que o técnico Thomas Tuchel deve aceitar a saída de Jorginho por cerca de 18 milhões de libras (R$ 133 milhões).
As conversas entre os dirigentes estão em um estágio inicial e não há nada certo de que a troca vá acontecer na próxima janela de transferências. Eriksen tem dificuldades em se firmar no futebol italiano e o retorno para a Premier League poderia dar uma nova perspectiva na carreira do jogador que irá completar 29 anos neste domingo.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados