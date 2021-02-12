Chelsea conversa com Inter e busca contratação de Christian Eriksen

O Chelsea estuda a possibilidade de trocar Jorginho por Christian Eriksen na próxima janela de verão, segundo o “Calciomercato”. O clube inglês já entrou em contato com a equipe italiana para sondar a possibilidade de negócio. O meio-campista do clube londrino já foi alvo de diversas especulações na equipe nerazzurri e é um nome que o técnico Antonio Conte gostaria de ter no elenco.No entanto, os ingleses consideram que Jorginho possui um valor de mercado maior do que o jogador dinamarquês e aceita dar prosseguimento a operação caso a Inter adicione uma quantia financeira no negócio. As informações apontam que o técnico Thomas Tuchel deve aceitar a saída de Jorginho por cerca de 18 milhões de libras (R$ 133 milhões).
As conversas entre os dirigentes estão em um estágio inicial e não há nada certo de que a troca vá acontecer na próxima janela de transferências. Eriksen tem dificuldades em se firmar no futebol italiano e o retorno para a Premier League poderia dar uma nova perspectiva na carreira do jogador que irá completar 29 anos neste domingo.