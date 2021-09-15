Cheio de desfalques, Fluminense espera superação para reverter placar e avançar na Copa do Brasil

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC

A vida do Fluminense não está nada fácil na briga por uma vaga na semifinal da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, às 19h, o Tricolor terá pela frente o Atlético-MG, um dos principais times do país atualmente, depois de perder por 2 a 1 na ida, no Rio de Janeiro. Soma-se a isso uma extensa lista de desfalques para o técnico Marcão, que precisará de um jogo perfeito e de superação para sonhar em seguir no torneio.

Além de Lucca, com lesão na coxa direita, Ganso, que passou por cirurgia no antebraço, Gabriel Teixeira, em transição, e Hudson, em recuperação de lesão ligamentar, o treinador também não poderá contar com Cazares, que já disputou a competição pelo Corinthians. Esses desfalques, porém, eram esperados. Os volantes Martinelli, Nonato e André sentiram dores musculares, assim como o zagueiro Manoel, como noticiado inicialmente pelo "ge".

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Destes, André e Nonato viajaram e serão reavaliados para saber se têm condições de atuar. O lateral-esquerdo Egídio estava em transição e é dúvida. Assim, as opções para o meio ficam sendo Wellington, Wallace e até Calegari, volante de origem, além de Yago Felipe. Na esquerda, Danilo Barcelos pode seguir na equipe. O Tricolor precisa de uma vitória simples para levar o confronto aos pênaltis. Um triunfo por dois ou mais gols de diferença carimba o passaporte do Fluminense pra enfrentar o vencedor do duelo entre São Paulo e Fortaleza na próxima fase. Empate ou vitória do Galo confirmam a vaga do time de Minas.

O Fluminense vem de cinco partidas sem perder e reencontra justamente o único adversário para o qual o técnico Marcão perdeu. São três vitórias, dois empates e uma derrota, na ida da Copa do Brasil. Agora, o treinador e o Flu tentam se superar em mais um "jogo do ano" que pode significar R$ 7,3 milhões em premiação.