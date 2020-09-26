Chegou o 10! Corinthians anuncia a contratação de Cazares até 2021

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Na manhã deste sábado, após enorme expectativa durante mais de uma semana, o Corinthians finalmente anunciou a contratação de Juan Cazares como reforço para o elenco. O equatoriano chega sem custos do Atlético-MG e assinou contrato até junho de 2021 depois de realizar exames e testes.Para fechar com o Timão, Cazares precisou abrir mão de valores que tinha a receber do Galo e ficar livre no mercado. Com problemas financeiros, o clube paulista avisou que só iria arcar com salários e possíveis luvas. Sendo assim, o jogador rescindiu contrato com os mineiros e foi liberado para seu novo time.

Aos 28 anos, Cazares vestirá a camisa 10 do Corinthians ao longo dos próximos meses. Apesar do contrato curto, ele prevê renovação diante de algumas cláusulas que, segundo apurou o LANCE!, também protegem o clube de possíveis atos de indisciplina do atleta, algo que foi bastante debatido nos bastidores antes de os dirigentes decidirem pela contratação.

Na última sexta-feira, Cazares já trabalhou no CT Joaquim Grava, mas ainda não com o grupo, pois ficou fazendo testes e exames no laboratório de biomecânica, procedimento padrão para todos os reforços que chegam ao clube. No elenco, ele vai encontrar um amigo dos tempos de Galo: Romulo Otero, que na última semana recomendou a contratação do companheiro.