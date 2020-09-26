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Chegou o 10! Corinthians anuncia a contratação de Cazares até 2021

Após uma negociação que se estendeu por mais de uma semana, o Timão finalmente resolveu os detalhes burocráticos e anunciou a chegada do equatoriano para o elenco...

Publicado em 26 de Setembro de 2020 às 10:44

LanceNet

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Publicado em 

26 set 2020 às 10:44
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Na manhã deste sábado, após enorme expectativa durante mais de uma semana, o Corinthians finalmente anunciou a contratação de Juan Cazares como reforço para o elenco. O equatoriano chega sem custos do Atlético-MG e assinou contrato até junho de 2021 depois de realizar exames e testes.Para fechar com o Timão, Cazares precisou abrir mão de valores que tinha a receber do Galo e ficar livre no mercado. Com problemas financeiros, o clube paulista avisou que só iria arcar com salários e possíveis luvas. Sendo assim, o jogador rescindiu contrato com os mineiros e foi liberado para seu novo time.
Aos 28 anos, Cazares vestirá a camisa 10 do Corinthians ao longo dos próximos meses. Apesar do contrato curto, ele prevê renovação diante de algumas cláusulas que, segundo apurou o LANCE!, também protegem o clube de possíveis atos de indisciplina do atleta, algo que foi bastante debatido nos bastidores antes de os dirigentes decidirem pela contratação.
Na última sexta-feira, Cazares já trabalhou no CT Joaquim Grava, mas ainda não com o grupo, pois ficou fazendo testes e exames no laboratório de biomecânica, procedimento padrão para todos os reforços que chegam ao clube. No elenco, ele vai encontrar um amigo dos tempos de Galo: Romulo Otero, que na última semana recomendou a contratação do companheiro.
Em 2020, Cazares fez apenas um jogo oficial com o Atlético-MG, que aconteceu em março, antes da paralisação. Depois disso, Jorge Sampaoli decidiu que o equatoriano não estava mais nos planos do clube e o liberou para procurar um novo rumo. Desde janeiro de 2016 no Galo, ele atuou em 205 partidas e marcou 41 gols, além de conquistar dois Campeonatos Mineiros.

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