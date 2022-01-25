Chegou a hora, Fiel! Saiba como o Corinthians deve enfrentar a Ferroviária na estreia do Paulistão

Falta pouco para a Fiel matar as saudades de ver o Corinthians em campo. Nesta terça-feira (25), às 21h, o Timão faz seu primeiro jogo oficial em 2022, contra a Ferroviária, válido pela primeira rodada do Paulistão. O início do estadual será de estudo para a comissão técnica e de afirmação para os jogadores.> GALERIA: Timão ativo no mercado para “se livrar” de atletas fora dos planos

Na preparação para o Campeonato Paulista, o grupo disputou e venceu dois jogos-treino, no CT Joaquim, contra Inter de Limeira e Audax-SP.

As duas partidas não-oficiais indicam que o técnico Sylvinho escale um time próximo a esse: Cássio; Fagner, Gil, João Victor e Lucas Piton; Gabriel (Du Queiroz), Williian, Giuliano (Paulinho), Renato Augusto e Róger Guedes; Mantuan.

A primeira grande surpresa para a estreia é a presença de Lucas Piton na lateral-esquerda. Preterido por Fábio Santos durante a última temporada, o camisa 6 ganhou a confiança da comissão técnica e receberá uma chance para se provar na posição, já que o experiente lateral terminou o ano em baixa.

Outra atração para o torcedor ficar de olho é a presença de Mantuan no comando de ataque da equipe. Enquanto a diretoria busca por um centroavante de peso, o garoto parece ter desbancado Jô nesse início de ano. O camisa 77 não foi relacionado para o jogo contra a Ferrinha.

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Quem receberia uma chance entre os titulares é o volante Cantillo, mas com uma convocação de última hora para a seleção colombiana, ele desfalcará o Time do Povo no início da competição.

Dessa forma, Gabriel e Du Queiroz brigam pela vaga. O primeiro foi o dono da posição na temporada passada, mas vem recebendo críticas da torcida e pode ser negociado. Já Du Queiroz vem em ascensão, tendo marcado dois gols nos jogos-treinos, deixando boa impressão para os torcedores e comissão técnica.

Outra atração para o torcedor acompanhar é Róger Guedes. Um dos mais importantes e decisivos jogadores da equipe no segundo semestre do ano passado, o atacante deixou para trás o número 123 e passará a ser o camisa 9 do Timão.

Outra novidade no uniforme na qual a torcida poderá observar durante a pártida é a presença de um novo patrocinador na barra traseira da camisa, a Spani Atacadista, que começou a patrocinar o time masculino.