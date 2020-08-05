Chegadas e partidas (?): meio-campo do Vasco passa por reformulação

Crédito: Carlinhos chegou, Raul e Guarín podem sair (Divulgação Guarani FC; Rafael Ribeiro/Vasco; Rafael Ribeiro/Vasco

Nenhum setor sofreu tantas mudanças no Vasco durante a paralisação do futebol brasileiro quanto o meio-campo. Titulares estão para sair, uma promessa está encostada e jogadores antes fadados à reserva se tornaram importantes. Fora um atleta que está para chegar.O meia Carlinhos, que estava emprestado pelo Standard Liège (BEL) ao Vitória de Setúbal (POR) vai assinar contrato nesta quarta ou quinta-feira, após a aprovação nos exames médicos, que estão em curso. A negociação do Cruz-Maltino com o jogador foi informada primeiramente pelo Jornal "O Dia".

O jogador de 26 anos pode suprir a ausência de Guarín, cada vez mais distante do Cruz-Maltino. O veterano segue na Colômbia em meio a problemas familiares e, a cada dia, o retorno a São Januário parece mais improvável.

Quem também está fora do Vasco atual é Raul. Como o site "Globoesporte.com" noticiou primeiramente, o volante treina separadamente enquanto não define o futuro. Ele interessa ao Red Bull Bragantino, mas ainda não houve acordo do clube paulista com o Gigante da Colina.

Raul se juntou recentemente a Juninho. O xodó do ex-técnico Abel Braga vive impasse quanto à renovação e está afastado das atividades do time principal.

Por outro lado, Fellipe Bastos foi valorizado por Ramon Menezes, se tornou titular e segue fazendo gols. O último foi na vitória no jogo-treino com o Volta Redonda, no último sábado. Ao lado dele, Andrey é um raro jogador do Vasco que se mantem regular desde janeiro.