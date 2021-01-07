Chegada de Pochettino ao PSG faz Real Madrid definir Raúl González como futuro substituto de Zidane

O Real Madrid já definiu quem será seu próximo treinador quando o francês Zinédine Zidane deixar o clube, seja por vontade própria ou por demissão da diretoria. De acordo com a imprensa espanhola, o ex-atacante Raúl González, atualmente técnico do Real Madrid Castilla, é o escolhido.
Segundo o jornal "As", o lendário camisa 7 é visto como substituto natural por membros da direção, mas sua escolha nem sempre foi unanimidade. Para o presidente Florentino Pérez, o nome ideal era o do argentino Mauricio Pochettino, que foi demitido do Tottenham em novembro de 2019, e somente mais de um ano depois voltou a trabalhar, quando acertou com o PSG.
O novo técnico parisiense, inclusive, rejeitou uma proposta merengue, segundo o diário. No meio de 2018, quando Zidane decidiu deixar o Real Madrid, Pochettino foi convidado a assumir o comando espanhol, mas, com um novo contrato recém-assinado com o Tottenham, declinou o convite.
+ Veja os técnicos que assumiram o comando de clubes que defenderam no futebol europeu