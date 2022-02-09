Chegada de Antonio Conte faz Harry Kane mudar de ideia e querer seguir no Tottenham

Principal jogador do Tottenham, o atacante Harry Kane não tem mais a intenção de deixar o clube londrino, vontade que teve no início da temporada. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, o camisa 10 dos Spurs está feliz na capital britânica e pode renovar seu contrato.A mudança de atitude de Kane se deve à chegada do técnico Antonio Conte aos Spurs, trazendo nova mentalidade ao clube. O italiano tem feito o Tottenham jogar bem e o atacante está "mais do que feliz" com o treinador. Ao todo, o comandante dirigiu a equipe em 17 jogos, com dez vitórias, três empates e quatro derrotas.

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Com contrato até junho de 2024, Harry Kane não descarta ampliar seu vínculo com o clube de Londres, visando um projeto ambicioso na busca de títulos. Para isso, dois fatores são de suma importância: a chegada de reforços de peso e a classificação para a próxima edição da Champions League.

No início da temporada, quando deixou claro seu desejo de sair do Tottenham, Harry Kane foi alvo do Manchester City, que colocou oferta na mesa dos Spurs. O presidente Daniel Levy, no entanto, recusou a proposta. Na ocasião, o Furacão chegou a faltar alguns treinos em forma de protesto.

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Desde que foi reintegrado à equipe, Kane entrou em campo 31 vezes nesta temporada. Até aqui, o artilheiro balançou as redes 15 vezes e deu três assistências.