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Chega para somar? Opções e fase de Matheuzinho não mudam ideia do Flamengo a respeito de Daniel Alves

Rubro-Negro conta com três nomes para a posição, mas diretoria entende que a chegada de Daniel Alves, sem comprometer parte financeira, é oportunidade a ser aproveitada...

Publicado em 17 de Setembro de 2021 às 14:24

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 set 2021 às 14:24
Crédito: Daniel Leal-Olivas/AFP
A lateral-direita não é uma posição carente no Flamengo. Isla, atual titular e nome absoluto na seleção do Chile, tem a "sombra" de Matheuzinho, que vive boa fase, e o grupo ainda tem Rodinei, de volta ao Ninho em 2021. Contudo, a diretoria entende que isso não será um problema caso Daniel Alves tope jogar no Rubro-Negro. O lateral da Seleção Brasileira rescindiu com o São Paulo.Desde que foi anunciado que Daniel Alves não defenderia mais o Tricolor, o nome do jogador é ligado ao Flamengo. O presidente Rodolfo Landim disse "que nenhum time do mundo deixaria de ter interesse" no atleta. Nome forte do futebol, Marcos Braz, como de costume, afirmou "que o clube está atento às oportunidades". E é assim que uma eventual chegada da Dani Alves é tratada.É consenso que a chegada Dani Alves daria ao elenco do Flamengo mais um salto de qualidade. Além da técnica, a perfil de liderança do jogador é admirado, inclusive por Rodolfo Landim, que o conheceu durante a Copa América de 2019, no Brasil, quando atuou como chefe da delegação brasileira.Por outro lado, o clube já está ciente de que Dani Alves tem como objetivo atuar como lateral-direito na Copa do Mundo de 2022, a ser realizada em dezembro, no Catar, e não "abrirá mão" das eventuais convocações de Tite.Assim como fez na negociação por David Luiz, o Flamengo já sinalizou interesse e aguarda uma posição do lateral-direito para avançar. O clube não fará oferta antes de uma indicação que um acordo entre as partes pode ser fechado. De toda forma, a direção tem como base não comprometer a saúde financeira.A certeza é que o eventual acerto de Daniel Alves com o Flamengo terá que ser concretizado em poucos dias. O prazo para inscrição no Campeonato Brasileiro é no dia 24 de setembro, na próxima sexta-feira. As datas para a Copa do Brasil e a Copa Libertadores, torneios que o time está disputando, já se encerraram.

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