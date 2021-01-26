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futebol

Chefe com moral! Patrick elogia trabalho de Abel Braga no Inter

Volante contou bastidores de como o treinador conquistou o grupo do Colorado...

Publicado em 26 de Janeiro de 2021 às 15:31

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 jan 2021 às 15:31
Crédito: Ricardo Duarte
Após um início de trabalho ruim e com eliminações na Copa do Brasil e Libertadores, o Internacional ligou o sinal de alerta em relação ao trabalho de Abel Braga e muitos cogitaram que o treinador não chegaria nem até o fim do Brasileirão no Colorado.
+ CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Mas como num passe de mágica, algo que só acontece no futebol, o Inter se recuperou dentro das quatro linhas, os atletas compraram o trabalho do comandante e a equipe deslanchou.
Agora, com oito vitórias consecutivas, o Colorado é líder do Campeonato Brasileiro e tem uma vantagem confortável em relação aos seus rivais.
Um dos pilares de sustentação da equipe é o volante Patrick, que subiu de produção e, junto com Edenílson, tem comandado o time dentro das quatro linhas.
+ Inter dá salto pelo título, Botafogo quase rebaixado… Veja as contas para título, G6, Sul-Americana e rebaixamento
No programa ‘Bem, Amigos’, do SportTV, o meio-campista elogio o treinador e o seu trabalho diário para ‘contaminar’ o elenco e maneira positiva.
‘O trabalho do professor Coudet e do Abel são de escolas diferentes. O professor Abel chega, no momento em que a gente passa por uma dificuldade. Mas sem palavras para dizer este momento que estamos vivendo, o trabalho que ele tem feito com a gente. A vontade dele de trabalhar, a vontade dele de vencer, a transparência dele no dia a dia nos contagiou a comprar a ideia’ disse o meia, antes de completar:
‘E eu acho que entramos na linha, compramos a ideia dele. A gente precisava acreditar nisso, deixar o trabalho do Coudet para trás, e ele colocou o trabalho em prática. Hoje posso dizer que estamos em um caminho que possa vitorioso em breve’

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