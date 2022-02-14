Chay termina transição, treina com o grupo e pode jogar pelo Botafogo contra o Resende

O Botafogo pode ter um reforço de peso para a partida contra o Resende, na próxima quinta-feira, no Estádio Nilton Santos. Chay finalizou o processo de transição após a cirurgia no joelho, já treina com o grupo e está liberado para retornar aos gramados.+ Botafogo avança na questão financeira com Luís Castro, e Textor tenta negociar multa com o Al Duhail

Ele pode ser uma novidade no banco de reservas no duelo da 7ª rodada do Campeonato Carioca, caso assim o treinador interino Lúcio Flávio queira. O camisa 14 ainda não pode atuar por 90 minutos, mas está recuperando a forma física ideal.

Chay passou por uma cirurgia para 'corrigir' um problema no joelho no fim do ano passado. Não havia lesão no local e o processo foi visando uma melhora nos movimentos do meio-campista. O planejamento, consequentemente, era de que ele perdesse os primeiros jogos do ano.

O camisa 14 pisou no gramado pela primeira vez há três semanas. Desde então, evoluiu no processo de transição e agora está liberado a voltar aos gramados. O Botafogo não tem pressa e vai dar o tempo necessário para que o meia se sinta bem a retornar.