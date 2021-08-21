Chay, situação de Rafael Navarro e briga por G4: o que ficar de olho no Botafogo no jogo contra o Vila Nova

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Após 19 jogos, o Botafogo retorna ao início do tabuleiro visando um final dentro do G4. Neste domingo, o Alvinegro enfrenta o Vila Nova às 11h no Estádio Nilton Santos pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a primeira do returno.

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Entre ações coletivas e características individuais, o LANCE! cinco pontos que você deve ficar de olho na partida. Confira:Chay: o camisa 14 vive o maior jejum de participações diretas em gols no Botafogo. O meia nunca ficou mais de três jogos seguidos sem balançar as redes ou dar assistência. Após partidas irregulares, terá a oportunidade de reencontrar o caminho da alegria.

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Despedida?: os contatos entre Anderlecht e Rafael Navarro estão cada vez mais intensos. O clube belga quer contratar o atacante ainda na atual janela, que encerra no dia 31 de agosto. Desta forma, o duelo contra o Vila Nova pode ser o último jogo do camisa 99 pelo Alvinegro caso o negócio avance.Defesa: o Botafogo não levou gols em todas as vitórias que conquistou no primeiro turno. Um resultado positivo, portanto, passa diretamente pelo desempenho do sistema defensivo. Joel Carli retorna ao time titular.

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Animação: desde que Enderson Moreira estreou, nenhum time fez mais pontos que o Botafogo na Série B do Brasileirão. O fim de primeiro turno foi promissor e gera uma expectativa por resultados positivos na segunda metade do torneio.