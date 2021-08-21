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Chay, situação de Rafael Navarro e briga por G4: o que ficar de olho no Botafogo no jogo contra o Vila Nova

Meio-campista vive maior sequência sem participar diretamente de um gol pelo Alvinegro e pode se redimir na primeira partida do returno da Série B do Brasileirão...

Publicado em 21 de Agosto de 2021 às 20:22

LanceNet

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Publicado em 

21 ago 2021 às 20:22
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Após 19 jogos, o Botafogo retorna ao início do tabuleiro visando um final dentro do G4. Neste domingo, o Alvinegro enfrenta o Vila Nova às 11h no Estádio Nilton Santos pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a primeira do returno.
+ Botafogo x Vila Nova: onde assistir, desfalques e prováveis escalações
Entre ações coletivas e características individuais, o LANCE! cinco pontos que você deve ficar de olho na partida. Confira:Chay: o camisa 14 vive o maior jejum de participações diretas em gols no Botafogo. O meia nunca ficou mais de três jogos seguidos sem balançar as redes ou dar assistência. Após partidas irregulares, terá a oportunidade de reencontrar o caminho da alegria.
+ Enderson nega que Botafogo tenha dependência em Chay
Despedida?: os contatos entre Anderlecht e Rafael Navarro estão cada vez mais intensos. O clube belga quer contratar o atacante ainda na atual janela, que encerra no dia 31 de agosto. Desta forma, o duelo contra o Vila Nova pode ser o último jogo do camisa 99 pelo Alvinegro caso o negócio avance.Defesa: o Botafogo não levou gols em todas as vitórias que conquistou no primeiro turno. Um resultado positivo, portanto, passa diretamente pelo desempenho do sistema defensivo. Joel Carli retorna ao time titular.
+ Botafogo fecha primeiro turno como o melhor mandante do Brasileirão
Animação: desde que Enderson Moreira estreou, nenhum time fez mais pontos que o Botafogo na Série B do Brasileirão. O fim de primeiro turno foi promissor e gera uma expectativa por resultados positivos na segunda metade do torneio.
G4: o Botafogo entrou para a rodada com 4 pontos. O cenário perfeito, portanto, seria diminuir esta diferença para apenas um. Antes de tudo, a equipe precisa fazer a própria parte contra o Vila Nova.

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