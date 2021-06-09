Chay revela admiração em Thierry Henry para escolha do número 14 no Botafogo: 'Um dos que me inspiram'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Chay iniciou a trajetória no Botafogo com bons números: um gol e uma assistência em duas partidas. O jogador mira alto no que diz respeito a inspirações: ele revelou que Thierry Henry, ídolo de Arsenal e Barcelona, é um dos atletas que admira.

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Em live na conta do Instagram do Botafogo na noite da última terça-feira, Chay revelou que o ex-atacante francês foi um dos motivos para ele escolher o número 14 no clube de General Severiano.

– O 14 é meu número da sorte, e o Thierry Henry é um dos jogadores que me inspiram, gostava muito dele e ele jogava com a 14. Tem outros fatores, como a sorte, conquistei muita coisa no futebol com a 14. Sempre que posso uso essa camisa - afirmou.

Conheça o aplicativo de resultados do LANCE! As perguntas foram realizadas pelos próprios seguidores do Alvinegro na rede social. O atacante, contratado após o término do Campeonato Carioca, elogiou o plantel e o trabalho de Marcelo Chamusca.