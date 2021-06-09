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Chay revela admiração em Thierry Henry para escolha do número 14 no Botafogo: 'Um dos que me inspiram'

Atacante também revelou que camisa traz sorte e elogiou trabalho de Chamusca...
LanceNet

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Publicado em 

09 jun 2021 às 15:36

Publicado em 09 de Junho de 2021 às 15:36

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Chay iniciou a trajetória no Botafogo com bons números: um gol e uma assistência em duas partidas. O jogador mira alto no que diz respeito a inspirações: ele revelou que Thierry Henry, ídolo de Arsenal e Barcelona, é um dos atletas que admira.
+ Chay comemora gol marcado pelo Botafogo: 'Espero que seja o primeiro de muitos'
Em live na conta do Instagram do Botafogo na noite da última terça-feira, Chay revelou que o ex-atacante francês foi um dos motivos para ele escolher o número 14 no clube de General Severiano.
– O 14 é meu número da sorte, e o Thierry Henry é um dos jogadores que me inspiram, gostava muito dele e ele jogava com a 14. Tem outros fatores, como a sorte, conquistei muita coisa no futebol com a 14. Sempre que posso uso essa camisa - afirmou.
Conheça o aplicativo de resultados do LANCE! As perguntas foram realizadas pelos próprios seguidores do Alvinegro na rede social. O atacante, contratado após o término do Campeonato Carioca, elogiou o plantel e o trabalho de Marcelo Chamusca.
– O elenco é muito bom, trabalha firme, uma das qualidades que notei assim que cheguei. Chamusca me recebeu muito bem, um excelente treinador. Nós temos um bom feedback, os trabalhos deles são muito bons. As coisas vão acontecer naturalmente - completou.

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