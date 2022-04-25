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Chay ressalta espírito de 'família' no Botafogo: 'Todos são importantes no processo'

Camisa 14 foi importante para o empate do Botafogo com o Atlético-GO pelo Brasileirão e valorizou espírito de luta da equipe para buscar gol nos minutos finais ...

Publicado em 25 de Abril de 2022 às 18:52

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 abr 2022 às 18:52
A "Família Botafogo" voltou a entrar em pauta. Espírito coletivo bastante destacado por Luís Castro internamente, a força do grupo foi exaltada por Chay após o empate por 1 a 1 com o Atlético-GO, neste domingo, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro.+ Com 'dor de cabeça', Botafogo só pensa em novo goleiro em caso de oportunidade de mercado
O camisa 14 entrou no decorrer da partida na Serrinha e foi importante para o Glorioso buscar o empate. A equipe de Luís Castro pressionou o Dragão durante todo o segundo tempo e marcou no último minuto do duelo. Chay destacou o espírito do grupo nas redes sociais.
+ VEJA A TABELA DO BRASILEIRÃO
– Respeito máximo a esse grupo! Parabéns família, lutamos JUNTOS até o final. Todos são importantes no processo. Futebol não se faz com 1 atleta e sim com o conjunto - escreveu o meia.
O Botafogo volta aos gramados às 11h deste domingo para enfrentar o Juventude no Estádio Nilton Santos pela 4ª rodada do Brasileirão.
Crédito: ChayemaçãopeloBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

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