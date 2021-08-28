Chay responde a Erik em postagem do Botafogo e torcida se empolga nas redes sociais

Crédito: Vitor Silva/SSPress/Botafogo

Com uma bela assistência de Chay, o Botafogo venceu o Coritiba, líder da Série B, e conseguiu chegar ao G4 da tabela. Na manhã seguinte à vitória alvinegra, o perfil oficial do clube no Instagram publicou uma foto de Chay e Erik, ex-jogador do clube, comentou na publicação elogiando o atacante.

+ Enderson exalta vitória do Botafogo, mas reforça caminho longo em busca do acesso ‘A guerra continua’Erik teve duas passagens pelo Botafogo, em 2018 e 2019. O atacante tem uma grande identificação com a torcida alvinegra por ter sido importante na luta contra o rebaixamento do clube. Pelo Botafogo, Erik atuou 46 partidas e marcou 14 gols. O ex-jogador do Alvinegro, agora joga no Changchun Yatai, clube japonês, mas, em algumas entrevistas, já manifestou o interesse em voltar ao Botafogo um dia.

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Chay tem sido fundamental para o desempenho da equipe na Série B. O atacante, que já conquistou o carinho da torcida botafoguense, respondeu ao comentário de Erik na rede social, o que deixou a galera animada.

- Que jogador... Craque - comentou Erik.