Chay relata dificuldades em vitória do Botafogo: 'Não conseguíamos trocar dois passes sem levar porrada'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

A vitória do Botafogo sobre o Brasil de Pelotas, no último domingo, pela 18ª rodada da Série B do Brasileirão, foi exaltada por Chay. Nas redes sociais, o meio-campista do Glorioso relatou que o jogo no Estádio Nilton Santos foi duro e marcado por duelos físicos.

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– Jogo difícil, apanhamos bastante, não conseguíamos trocar dois passes sem levar uma porrada. Mas importante os três pontos. Fomos para o jogo com o único objetivo de vencer e conseguimos. Às vezes vai ser na raça! Vamos Fogo - escreveu em uma rede social.O artilheiro do Botafogo no Campeonato Brasileiro também falou sobre o próprio desempenho. O camisa 14 comentou sobre críticas recebidas, mas garantiu que não vai faltar empenho.

– Críticas são críticas! Tantos positivas quanto negativas. Me faz crescer como pessoa e como atleta. Jogos bons vão vir (espero que a maioria) e jogos ruins tbm (espero que a minoria) mas não vai faltar dedicação - completou.