Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Chay relata dificuldades em vitória do Botafogo: 'Não conseguíamos trocar dois passes sem levar porrada'
futebol

Chay relata dificuldades em vitória do Botafogo: 'Não conseguíamos trocar dois passes sem levar porrada'

Meia exaltou jogo duro diante do Brasil Pelotas, em resultado pela Série B do Brasileirão...

Publicado em 16 de Agosto de 2021 às 16:02

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 ago 2021 às 16:02
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
A vitória do Botafogo sobre o Brasil de Pelotas, no último domingo, pela 18ª rodada da Série B do Brasileirão, foi exaltada por Chay. Nas redes sociais, o meio-campista do Glorioso relatou que o jogo no Estádio Nilton Santos foi duro e marcado por duelos físicos.
+ Três erros de arbitragem contra o Botafogo marcam a vitória sobre o Brasil de Pelotas; confira
– Jogo difícil, apanhamos bastante, não conseguíamos trocar dois passes sem levar uma porrada. Mas importante os três pontos. Fomos para o jogo com o único objetivo de vencer e conseguimos. Às vezes vai ser na raça! Vamos Fogo - escreveu em uma rede social.O artilheiro do Botafogo no Campeonato Brasileiro também falou sobre o próprio desempenho. O camisa 14 comentou sobre críticas recebidas, mas garantiu que não vai faltar empenho.
– Críticas são críticas! Tantos positivas quanto negativas. Me faz crescer como pessoa e como atleta. Jogos bons vão vir (espero que a maioria) e jogos ruins tbm (espero que a minoria) mas não vai faltar dedicação - completou.
A dois pontos do G4 da Série B, o Botafogo volta aos gramados nesta quarta-feira para enfrentar o Guarani no Brinco de Ouro da Princesa, na rodada que fecha o primeiro turno do Campeonato Brasileiro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que a 'teoria da guerra justa' está no centro de impasse entre Trump e o papa
O abraço pode ser um gesto simples, mas traz diversos benefícios para a saúde física e mental (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)
Como na canção, a hora do encontro é também despedida
Imagem de destaque
Corporativismo distorcido não apenas na Polícia Militar do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados