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Chay, do Botafogo, compartilha tornozelo inchado e reclama de agressão do Goiás: 'Falta de respeito'

Meio-campista publicou uma foto do tornozelo machucado e afirmou que entrada de Caio Vinícius, do Esmeraldino, era para expulsão em jogo da Série B do Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

27 out 2021 às 16:05

Publicado em 27 de Outubro de 2021 às 16:05

Crédito: Reprodução / Premiere FC
Com uma lesão no tornozelo após o empate com o Goiás, Chay compartilhou insatisfação com os jogadores do Esmeraldino em relação às entradas sofridas na partida da última terça-feira pela Série B do Brasileirão. O jogador do Botafogo se pronunciou em uma rede social sobre o caso.+ Chay, do Botafogo, tranquiliza após pancada no tornozelo e sair de jogo chorando: 'Foi mais o susto'
O camisa 14 mostrou uma foto do tornozelo inchado e reclamou que Caio Vinícius, autor da falta que o tirou da partida, não foi expulso. Vale lembrar que o meia do Botafogo foi substituído chorando e deixou o gramado da Serrinha carregado por Rafael Navarro.
– Não ia nem me pronunciar sobre isso! Mas é falta de respeito com qualquer atleta que sofre uma falta daquele jeito não ver o atleta que agrediu ser punido no mínimo com um cartão vermelho! - escreveu o atleta do Botafogo.

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