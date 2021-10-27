Chay, do Botafogo, compartilha tornozelo inchado e reclama de agressão do Goiás: 'Falta de respeito'

Crédito: Reprodução / Premiere FC

Com uma lesão no tornozelo após o empate com o Goiás, Chay compartilhou insatisfação com os jogadores do Esmeraldino em relação às entradas sofridas na partida da última terça-feira pela Série B do Brasileirão. O jogador do Botafogo se pronunciou em uma rede social sobre o caso.+ Chay, do Botafogo, tranquiliza após pancada no tornozelo e sair de jogo chorando: 'Foi mais o susto'

O camisa 14 mostrou uma foto do tornozelo inchado e reclamou que Caio Vinícius, autor da falta que o tirou da partida, não foi expulso. Vale lembrar que o meia do Botafogo foi substituído chorando e deixou o gramado da Serrinha carregado por Rafael Navarro.