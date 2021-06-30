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Chay comenta o gol da vitória do Botafogo: 'Não queria acertar onde acertei, mas queria acertar o gol sim'

O atacante ainda revelou que o companheiro de equipe Diego Loureiro lhe disse que o goleiro Ronaldo 'estava tentando adivinhar os lances'...

Publicado em 30 de Junho de 2021 às 20:48

LanceNet

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Publicado em 

30 jun 2021 às 20:48
Crédito: Vítor Silva / Botafogo
Com um gol inusitado de Chay, o Botafogo venceu o Vitória por 1 a 0, no Raulino de Oliveira, na noite desta quarta-feira, em partida válida pela oitava rodada da Série B. No lance que definiu o jogo, o camisa 14 do Alvinegro estava na ponta direita do campo e bateu cruzado. A bola foi na direção do gol de Ronaldo, que esperava o cruzamento e, assim, não chegou a tempo para fazer a defesa.
Após o fim do confronto, em entrevista à TV Globo, Chay revelou uma dica do companheiro de equipe Diego Loureiro sobre o goleiro adversário. Além disso, Chay ainda admitiu que não queria colocar a bola aonde ela acabou indo, mas destacou que a intenção era, sim, de acertar o gol.
> Nova camisa lançada! Relembre os últimos uniformes II do Botafogo- Diego Loureiro, nosso goleiro, estava falando que o goleiro deles estava tentando adivinhar os lances, então tentei bater cruzado ali. Não queria acertar onde acertei, mas queria acertar o gol sim.
> Veja a tabela da Série B
O Botafogo volta a campo no próximo sábado, às 21h, na Ressacada, onde enfrenta o Avaí. A partida é válida pela nona rodada do Campeonato Brasileiro Série B.

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