Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Chay celebra título do Botafogo e promete time 'aguerrido' em 2022

Um dos destaques do título da Série B, o meio-campista falou sobre a conquista do Campeonato Brasileiro e a sua boa temporada com a camisa do Botafogo...

Publicado em 28 de Novembro de 2021 às 19:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 nov 2021 às 19:40
Após o fim da Série B e a festa do título do Botafogo, o clube e os jogadores já passam a pensar na próxima temporada. E o meio-campista Chay, um dos destaques da equipe na campanha da Série B, que terminou neste domingo com o empate em 2 a 2 com o Guarani, falou sobre o sentimento da conquista e o seu momento pessoal.- Sempre viemos com o projeto de vencer, mas imaginar que seria assim, do jeito que foi, não tinha como. Estou mega feliz, importante de mais para a minha carreira, uma reviravolta incrível. Grupo todo está de parabéns, só comemorar com essa torcida - afirmou Chay, na saída de campo, ao "Sportv".
Quando questionado sobre a próxima temporada do Botafogo, Chay não pensou duas vezes antes de falar que o torcedor pode aguardar um time tão lutador quanto foi neste ano.
– Esperamos um time aguerrido como foi esse ano, lutando até o fim, sempre pensando em voos altos, mas com os pés no chão, respeitando todos os adversários – afirmou o camisa 14.
Crédito: (Foto:VítorSIlva/Botafogo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Viatura
Cabo da reserva da PM é preso ao tentar subornar guardas municipais em Vitória
Durante a ação, serão disponibilizados atendimentos jurídicos, emissão de documentos, orientações sociais, serviços de saúde e assistência social
Mutirão em Vitória oferece serviços para população em situação de rua
Imagem de destaque
Salões autorais ganham força no mercado de serviços de beleza

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados