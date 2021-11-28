Chay celebra título do Botafogo e promete time 'aguerrido' em 2022

Após o fim da Série B e a festa do título do Botafogo, o clube e os jogadores já passam a pensar na próxima temporada. E o meio-campista Chay, um dos destaques da equipe na campanha da Série B, que terminou neste domingo com o empate em 2 a 2 com o Guarani, falou sobre o sentimento da conquista e o seu momento pessoal.- Sempre viemos com o projeto de vencer, mas imaginar que seria assim, do jeito que foi, não tinha como. Estou mega feliz, importante de mais para a minha carreira, uma reviravolta incrível. Grupo todo está de parabéns, só comemorar com essa torcida - afirmou Chay, na saída de campo, ao "Sportv".