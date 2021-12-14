Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Chay abre mão de férias e fará cirurgia no joelho visando temporada 2022 pelo Botafogo
futebol

Chay abre mão de férias e fará cirurgia no joelho visando temporada 2022 pelo Botafogo

Procedimento cirúrgico estava previsto antes mesmo do final da temporada...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 dez 2021 às 22:07

Publicado em 13 de Dezembro de 2021 às 22:07

A temporada 2022 já começou para Chay. Um dos principais destaques do Botafogo no título da Série B do Brasileirão, o camisa 14 passará por uma atroscopia no joelho esquerdo nesta terça-feira. O procedimento será acompanhado pela equipe do Alvinegro.+ Botafogo sonha com Elkeson: saiba as contratações, saídas e sondagens do clube para 2022
O jogador abriu mão de parte das férias para realizá-lo. Diferente da maioria dos jogadores, Chay vai se reapresentar mais cedo e aparecer no Estádio Nilton Santos de forma frequente para realizar fisioterapia e processos para fortalecer o joelho.
A cirurgia já estava prevista desde antes do fim da temporada, mas tanto clube quanto jogador resolveram postergar para o período sem jogos com o intuito do camisa 14 não desfalcar o Alvinegro na Série B.NOTA DO BOTAFOGO:
"Como continuidade ao planejamento definido pelo Botafogo visando a temporada 2022, o atleta Chay será submetido na tarde desta terça-feira (14/12) a uma atroscopia no joelho esquerdo, que será supervisionada pelos médicos alvinegros.
O procedimento estava programado antes mesmo do término da temporada. Para não interferir na performance do atleta na reta final do Brasileiro, houve um entendimento entre as partes para realizá-lo neste período sem competições.
Cabe ressaltar que, em alinhamento com o clube, o atleta abriu mão de parte de suas férias para iniciar fisioterapia já nos próximos dias no Clube."
Crédito: ChayemaçãopeloBotafogo(Foto:VítorSIlva/Botafogo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados