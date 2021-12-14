Chay abre mão de férias e fará cirurgia no joelho visando temporada 2022 pelo Botafogo

A temporada 2022 já começou para Chay. Um dos principais destaques do Botafogo no título da Série B do Brasileirão, o camisa 14 passará por uma atroscopia no joelho esquerdo nesta terça-feira. O procedimento será acompanhado pela equipe do Alvinegro.+ Botafogo sonha com Elkeson: saiba as contratações, saídas e sondagens do clube para 2022

O jogador abriu mão de parte das férias para realizá-lo. Diferente da maioria dos jogadores, Chay vai se reapresentar mais cedo e aparecer no Estádio Nilton Santos de forma frequente para realizar fisioterapia e processos para fortalecer o joelho.

A cirurgia já estava prevista desde antes do fim da temporada, mas tanto clube quanto jogador resolveram postergar para o período sem jogos com o intuito do camisa 14 não desfalcar o Alvinegro na Série B.NOTA DO BOTAFOGO:

"Como continuidade ao planejamento definido pelo Botafogo visando a temporada 2022, o atleta Chay será submetido na tarde desta terça-feira (14/12) a uma atroscopia no joelho esquerdo, que será supervisionada pelos médicos alvinegros.

O procedimento estava programado antes mesmo do término da temporada. Para não interferir na performance do atleta na reta final do Brasileiro, houve um entendimento entre as partes para realizá-lo neste período sem competições.

Cabe ressaltar que, em alinhamento com o clube, o atleta abriu mão de parte de suas férias para iniciar fisioterapia já nos próximos dias no Clube."