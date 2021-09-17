Chapecoense x Palmeiras: onde assistir ao duelo pelo Brasileirão, arbitragem e escalações

Crédito: (Arte: Matheus Bottura/Arte Palestrina

Em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro 2021, Chapecoense e Palmeiras se enfrentam neste sábado (18), às 17h (horário de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó–SC.

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Na vice-liderança da competição nacional com 35 pontos, sete atrás do líder Atlético-MG, o Verdão vem de derrota para o Flamengo por 3 a 1, no Allianz Parque. Já a Chape, por sua vez, ocupa a lanterna do Brasileirão com 10 pontos conquistados e, na última rodada, conseguiu sua primeira vitória no campeonato ao derrotar o Red Bull Bragantino por 2 a 1, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista-SP.

Desfalque importante da Chape para o confronto contra o Palmeiras neste sábado (18), na Arena Condá. O atacante Anselmo Ramon, que marcou na primeira vitória da equipe no Brasileirão sobre o Red Bull Bragantino, recebeu o terceiro cartão amarelo e está fora do duelo.

Veja a tabela completa do BrasileirãoO Palmeiras segue realizando as atividades de preparação para o duelo contra a Chape. O volante Danilo não participou dos últimos treinos da equipe por conta de um trauma sofrido no tornozelo esquerdo na partida contra o Flamengo, no último fim de semana, e realizou procedimentos na parte interna do centro de excelência para trabalhos de recuperação.

Por outro lado, o lateral-esquerdo Jorge treinou com o grupo durante todo o tempo, e pode ser a novidade entre os relacionados.

Horário, transmissão, arbitragem, prováveis escalações: os dados de Chapecoense x Palmeiras

Data: 18 de Setembro de 2021, sábadoHorário: 17h (horário de Brasília)Local: Arena Condá, em Chapecó – SC Árbitro: Paulo Roberto Alves Júnior - PRAssistentes: Ivan Carlos Bohn - PR e Sidmar dos Santos Meurer - PRVAR: Adriano Milczvski - PR, Luciano Roggenbaum - PR e Rodrigo Pereira Joia - CE

Transmissão:

– PREMIERE (pay-per-view para todo o Brasil, com narração de narração de Milton Leite, comentários de Alexandre Lozetti (por vídeo) e Ricardinho, central do apito com Sálvio Spinola e reportagens de Eduardo Florão). – TEMPO REAL do NOSSO PALESTRA pelo TWITTER e pelo SITE.

CHAPECOENSE: Keiller; Matheus Ribeiro, Kadu, Jordan e Busanello; Alan Santos, Anderson Leite e Denner; Mike, Bruno Silva e Perotti. Técnico: Pintado

Desfalques: Ninguém; Suspenso: Anselmo Ramon (3º Amarelo);Pendurados: Busanello, Moisés Ribeiro, Geuvânio, Keiller, Denner, Derlan, Fernandinho e Lima;Voltam de suspensão: Ninguém

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Piquerez; Felipe Melo, Patrick de Paula, Raphael Veiga e Dudu; Wesley e Rony. Técnico: Abel Ferreira