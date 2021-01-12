Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Chapecoense x Figueirense: qual o peso do clássico catarinense na reta final da Série B
futebol

Chapecoense x Figueirense: qual o peso do clássico catarinense na reta final da Série B

Verdão do Oeste mira proximidade do acesso e não deixar o América-MG se afastar enquanto Figueira tenta respirar fora da zona de rebaixamento...

Publicado em 12 de Janeiro de 2021 às 10:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 jan 2021 às 10:05
Crédito: Márcio Cunha/ACF
Adversários pela terceira vez na temporada, considerando que o embate dessa terça-feira (12) na Série B ainda vale pela edição de 2020, Chapecoense e Figueirense jogam um clássico onde os olhares estão colocados nos dois extremos distintos da tabela de classificação.No caso da equipe dirigida por Umberto Louzer que será mandante no compromisso marcado para às 21h30, as metas são bem claras. Além de tirar três pontos da conta dos necessários visando assegurar matematicamente o acesso (hoje a distância para o quinto colocado é de 11 pontos), de quebra o Verdão do Oeste não deixaria crescer a desvantagem para o líder América-MG que, hoje, é de três unidades. Enquanto o ponteiro tem 66, a Chape tem 63.
Já analisando a situação vivida pelo Alvinegro de Florianópolis, o contexto é mais complexo por não depende unicamente das forças da equipe. Em 17° lugar com 36 unidades, vencer é a maneira mais segura de "pressionar" os adversários diretos na briga para escapar da zona de rebaixamento já que, depois do clássico, restarão apenas mais quatro rodadas em disputa.
Todavia, para os visitantes saírem vencedores do confronto, eles terão de quebrar um tabu que dura desde o ano de 2018. Isso porque, em 8 de abril daquele ano quando o Figueirense bateu a Chape por 2 a 0 na Arena Condá valendo pela final do estadual foi o último triunfo Alvinegro em território adversário.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chapecoense figueirense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Clientes fizeram fila para entrar primeiro no estande de vendas do Boulevard Arbori.jpeg
Condomínio de luxo em Vila Velha tem fila no estande e vende 90% dos lotes no pré-lançamento
O cineasta capixaba Rodrigo Aragão
Cineasta Rodrigo Aragão será homenageado no 33º Festival de Cinema de Vitória
Imagem de destaque
Confira qual é o conselho do Universo para cada signo neste fim de abril

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados