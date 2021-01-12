Chapecoense x Figueirense: qual o peso do clássico catarinense na reta final da Série B

Adversários pela terceira vez na temporada, considerando que o embate dessa terça-feira (12) na Série B ainda vale pela edição de 2020, Chapecoense e Figueirense jogam um clássico onde os olhares estão colocados nos dois extremos distintos da tabela de classificação.No caso da equipe dirigida por Umberto Louzer que será mandante no compromisso marcado para às 21h30, as metas são bem claras. Além de tirar três pontos da conta dos necessários visando assegurar matematicamente o acesso (hoje a distância para o quinto colocado é de 11 pontos), de quebra o Verdão do Oeste não deixaria crescer a desvantagem para o líder América-MG que, hoje, é de três unidades. Enquanto o ponteiro tem 66, a Chape tem 63.