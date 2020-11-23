Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Chapecoense x Cruzeiro. Onde seguir, palpites e prováveis times

A Raposa tem um grande desafio pela frente ao encarar o melhor time da Série B para tentar pontuar e subir na classificação...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 nov 2020 às 19:31

Publicado em 23 de Novembro de 2020 às 19:31

Crédito: Bruno Haddad/Cruzeiro
O Cruzeiro tem um grande desafio nesta terça-feira, 24 de novembro, às 21h30, na Arena Condá, diante da líder Chapecoense. A Raposa vai tentar pontuar contra o melhor time da Série B em duelo da 23ª rodada do campeonato.
A equipe catarinense está bem encaminhada para conseguir voltar à elite nacional, com 47 pontos enquanto o time mineiro, na 15ª posição, com 25 pontos, quer se afastar do Z4 para poder sonhar com G4.
O empate com o Figueirense, na rodada passada, deixou a equipe celeste mais distante do grupo de acesso, reforçando o discurso de Felipão sobre as metas cruzeirenses na Série B: primeiro confirmar a fuga do rebaixamento, depois pensar em acesso. Já a Chape se mantém estável e caminha firme para retornar à primeira divisão. FICHA TÉCNICA​​CHAPECOENSE X CRUZEIROData-Horário: 24 de novembro, às 21h30Estádio-Local: Arena Condá, Chapecó(SC)Árbitro: Zandick Gondim Alves Júnior (RN)Assistentes: Francisco de Assis da Hora e Reinaldo de Souza Moura(Ambos do RN)Onde seguir: Tempo Real LANCE!, Premiere, Itatiaia FM-95,7 e Super FM-91;7
Chapecoense: João Ricardo, Ezequiel, Luiz Otávio, Felipe Santana e Busanello; Willian Oliveira, Ronei, Matheus Ribeiro, Alan Ruschel; Paulinho Mocellin e Anselmo Ramon. Técnico: Umberto Louzer Cruzeiro: Fábio, Raul Cáceres, Cacá, Manoel e Matheus Pereira; Ramon, Jadsom; Régis, Airton, Rafael Sóbis e Willian Pottker(Marcelo Moreno). Técnico: Luiz Felipe Scolari Palpites: a Chape tem amplo favoritismo com 50% das apostas. O empate tem 15% e os 35% restantes creem na Raposa.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chapecoense cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Gravidez e pele: veja o que muda em cada trimestre e os cuidados essenciais
Imagem de destaque
Aves silvestres e exóticas são resgatadas em imóvel de Vila Velha
Luciano Machado, Secretário de Estado do Turismo
Guns N’ Roses aciona engrenagem econômica e projeta o ES no circuito global de shows

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados