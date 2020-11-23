Chapecoense x Cruzeiro. Onde seguir, palpites e prováveis times

Crédito: Bruno Haddad/Cruzeiro

O Cruzeiro tem um grande desafio nesta terça-feira, 24 de novembro, às 21h30, na Arena Condá, diante da líder Chapecoense. A Raposa vai tentar pontuar contra o melhor time da Série B em duelo da 23ª rodada do campeonato.

A equipe catarinense está bem encaminhada para conseguir voltar à elite nacional, com 47 pontos enquanto o time mineiro, na 15ª posição, com 25 pontos, quer se afastar do Z4 para poder sonhar com G4.

O empate com o Figueirense, na rodada passada, deixou a equipe celeste mais distante do grupo de acesso, reforçando o discurso de Felipão sobre as metas cruzeirenses na Série B: primeiro confirmar a fuga do rebaixamento, depois pensar em acesso. Já a Chape se mantém estável e caminha firme para retornar à primeira divisão. FICHA TÉCNICA​​CHAPECOENSE X CRUZEIROData-Horário: 24 de novembro, às 21h30Estádio-Local: Arena Condá, Chapecó(SC)Árbitro: Zandick Gondim Alves Júnior (RN)Assistentes: Francisco de Assis da Hora e Reinaldo de Souza Moura(Ambos do RN)Onde seguir: Tempo Real LANCE!, Premiere, Itatiaia FM-95,7 e Super FM-91;7